ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Έχοντας τραγουδήσει το δοξασμένο "I Will Survive" πίσω στο 1979 (Η.Π.Α. #1, Βρετανία #1, Αυστραλία #5, Καναδάς #1, Γαλλία #2, Δυτική Γερμανία #7), ένα τραγούδι που το ξέρουν ακόμα και οι πιο αδιάφοροι για τις μουσικές εξελίξεις, η Gloria Gaynor χαίρει εκτίμησης ως μία από τις μεγάλες ντίβες της disco εποχής.Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια εξακολουθεί και παραμένει θαλερή -άλλωστε μόλις πέρυσι το καλοκαίρι έβγαλε το τελευταίο της μέχρι σήμερα άλμπουμ Testimony. Και αυτές τις μέρες ξαναχτύπησε, μπαίνοντας κι εκείνη, με τον τρόπο της, στη μάχη ενάντια στον κορωνοϊό.Μέσω λοιπόν του TikTok, που για πολλούς είναι η «επόμενη μέρα» στα social media (η οποία θα αφήσει πίσω ακόμα και το Instagram), η Gloria Gaynor συμμετείχε στην καμπάνια για το σωστό πλύσιμο των χεριών με ένα βιντεάκι που τη δείχνει να εκτελεί τις κινήσεις τραγουδώντας -συμβολικά- το "I Will Survive": μπορείτε να το δείτε κι εσείς, πατώντας εδώ «Όλοι προσπαθούν να επιβιώσουν από αυτό το πράγμα», δήλωσε η Gaynor μιλώντας στο περιοδικό Time (από το τηλέφωνο, εποχές που είναι), «δεν νομίζω λοιπόν ότι υπήρχε καλύτερο τραγούδι για ένα τέτοιο μήνυμα».Παρότι το TikTok απευθύνεται για την ώρα σε ηλικίες εφηβικές ή λίγο παραπάνω, η 76άχρονη Gaynor έκανε πραγματική θραύση, γενόμενη αιτία να φτιαχτεί ολόκληρο “I Will Survive” Challenge. Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, το σχετικό hashtag στο TikTok έχει ξεπεράσει τα 2.000.000 views.