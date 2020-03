Στα 36 του σήμερα, ο Danny Glover είναι ένας από τους πιο πετυχημένους και δημιουργικούς Αμερικανούς της γενιάς του, έχοντας διακριθεί ως stand-up κωμικός, ηθοποιός, σεναριογράφος, σκηνοθέτης, δημιουργός μουσικής, ράπερ και DJ.Ως Childish Gambino, ο Glover βρίσκεται στο μουσικό στερέωμα ήδη από το 2008, κυκλοφορώντας αυτοσχέδια mixtapes. Αξιοσημείωτη όμως επιτυχία σημείωσε μόλις το 2016, όταν το τραγούδι "Redbone" από τον δίσκο Awaken, My Love! του απέφερε πολυπλατινένιο στάτους, μαζί με ένα #12 στα εθνικά charts των Η.Π.Α. (πρώτη φορά που μπήκε στο top-40), καθώς κι ένα #51 στη Βρετανία.Όλα αυτά, ωστόσο, άλλαξαν το 2018 με την κυκλοφορία του "This Is America", του οποίου το βιντεοκλίπ έγινε γρήγορα ένα από τα πιο συζητημένα παγκοσμίως. Πηγαίνοντας νούμερο 1 στις Η.Π.Α., στην Αυστραλία και στον Καναδά, αλλά και #6 στη Βρετανία, #19 στη Γαλλία, #39 στη Γερμανία και #24 στην Ιαπωνία, μετέτρεψε τον Childish Gambino σε διεθνή ραπ αστέρα.Παρά ταύτα, το "This Is America" δεν οδήγησε σε κάποιον νέο δίσκο (βγήκε μόνο ένα ΕΡ), με αποτέλεσμα πολλοί να αδημονούν για τη φουλ επιστροφή του Childish Gambino. Πριν λίγες μέρες φάνηκε ότι το νέο άλμπουμ ήταν επιτέλους εδώ, όμως αποσύρθηκε για άγνωστους λόγους μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα. Τώρα, πάντως, το επονομαζόμενο 3.15.20 κυκλοφορεί και επισήμως από την RCA και μπορείτε να το ακούσετε ολόκληρο μέσω Spotify, πατώντας εδώ Βασική λεπτομέρεια: το εξώφυλλο δεν λείπει, όπως θεώρησαν αρχικά ορισμένοι -είναι αυτό το λευκό πλαίσιο που βλέπετε. Μένει πλέον να δούμε ποιο θα είναι το τραγούδι το οποίο θα αποκτήσει το πρώτο επίσημο βιντεοκλίπ.