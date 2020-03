φωτογραφία: Camille Vivier

Υπό το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Perfume Genius, ο 38άχρονος Mike Hadreas από το Des Moines της Αϊόβα πέτυχε να τραβήξει σημαντική προσοχή κατά τη δεκαετία των 2010s, με το άλμπουμ του 2014 Too Bright να τον φέρνει στο #83 των Η.Π.Α. και στο #77 της Βρετανίας: πατώντας εδώ , μπορείτε να δείτε τι έγραψε τότε γι' αυτό στις σελίδες μας ο Ανδρέας Κύρκος.Τώρα, μετά από μια σειρά singles και 3 περίπου χρόνια μετά το No Shape του 2017, ο Perfume Genius δηλώνει έτοιμος για νέες περιπέτειες. Και, στα πλαίσια του σχετικού promo, δίνει στη δημοσιότητα ένα ολοκαίνουριο τραγούδι με τίτλο "On The Floor": μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω, βλέποντας παράλληλα και το επίσημο βιντεοκλίπ που σκηνοθέτησε ο ίδιος γι' αυτό.Το "On The Floor" προλογίζει το νέο άλμπουμ Set My Heart On Fire Immediately, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 15 Μαΐου από τη Matador.Όπως μαθαίνουμε, θα περιστρέφεται γύρω από «την αγάπη, το σεξ, τη μνήμη και το σώμα», με τον Perfume Genius να δηλώνει ότι «θέλησα να νιώσω πιο ανοιχτός, πιο ελεύθερος και πιο άγριος, πνευματικά μιλώντας... Το βιντεοκλίπ του "On The Floor" έχει να κάνει με την έντονη έλξη που μπορεί να αισθανθείς για κάποιο άτομο, με τη φαντασία που δημιουργείται και μπορεί να αποκτήσει τον δικό της κόσμο, αλλά και με την εμμονή που μπορεί να συνοδεύει την όλη κατάσταση».