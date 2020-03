φωτογραφία: Θάνος Λαΐνας

Μπάντα παραγνωρισμένη (ίσως και παρεξηγημένη) στην περίοδο της ακμής της, με έναν όμως underground μύθο που αποδείχθηκε πολύ ανθεκτικός μέσα στα χρόνια, οι Cirith Ungol ζουν μια δεύτερη νιότη από τον ανασχηματισμό του 2016 κι έπειτα. Κάτι που είχαμε την ευκαιρία να το ζήσουμε και στην Ελλάδα, τόσο στην καθηλωτική τους εμφάνιση για το Up The Hammers Festival του 2017 (θυμηθείτε την ανταπόκριση του Γιάννη Καγκελάρη, πατώντας εδώ ), όσο και στο sold-out του 2018 στο Κύτταρο (δείτε τι έγραψε στις σελίδες μας για τη βραδιά ο Χάρης Συμβουλίδης, εδώ ).Μέχρι στιγμής το reunion δεν αποσκοπούσε στη δημιουργία κάποιου νέου δίσκου, αφήνοντας έτσι ως τελευταίο στούντιο άλμπουμ το Paradise Lost του 1991. Ένα πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, ωστόσο, έγινε τον Οκτώβρη του 2019 με τη CD/DVD έκδοση του I'm Alive στη Hellion, το οποίο περιλαμβάνει τη ζωντανή ηχογράφηση του πλήρους set που έπαιξαν στο (προαναφερθέν) Up The Hammers του 2017 και τους πλήρους set που παρουσίασαν στο Hammer Of Doom Festival του 2017, στο Würzburg της Γερμανίας.Και τώρα, χαράς ευαγγέλια για τους φίλους του ιστορικού γκρουπ, αφού ένα νέο τραγούδι ονόματι "Legions Arise" προοικονομεί την επιστροφή τους στη στούντιο δισκογραφία, 29 ολόκληρα χρόνια μετά το Paradise Lost: μπορείτε να ακούσετε το κομμάτι στον σύνδεσμο στο τέλος της είδησης.Ένα ακόμα τραγούδι, επίσης, πιθανόν απ' όσα «κόπηκαν» στην πορεία προς το νέο άλμπουμ, καταλήγει στη Flexi Series του περιοδικού Decibel, η οποία εκδίδει αποκλειστικά βινυλιάκια 7 ιντσών. Λέγεται "Brutish Manchild" και θα καταλήξει στους λίγους τυχερούς που θα αποκτήσουν deluxe συνδρομή στο γνωστό έντυπο/site.Το "Legions Arise" προλογίζει λοιπόν το καινούριο άλμπουμ Forever Black, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 24 Απριλίου από τη Metal Blade.