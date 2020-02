Νέο άλμπουμ, με τίτλο... Bon Jovi 2020, θα κυκλοφορήσει το (ομώνυμο) group στις 15 Μαϊου αυτού του έτους. Πρώτη γεύση από το follow-up στο δίσκο This House Is Not for Sale του 2016 πήραμε πριν λίγες ώρες με το κομμάτι/video "Limitless".

Δείτε το video και θυμηθείτε και την ανταπόκριση από το live τους στο Βουκουρέστι.