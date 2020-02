Με μακρά ιστορία πίσω τους (ιδρύθηκαν το 1983), οι Guided By Voices από το Dayton του Οχάιο μετρήθηκαν ανάμεσα στις πιο σημαίνουσες δυνάμεις του αμερικάνικου indie ήχου, ως το 2004 που ανακοίνωσαν τη διάλυσή τους. Έκτοτε, ωστόσο, τους είδαμε να επανασυνδέονται δύο φορές, με το τρέχον reunion να βαστά από το 2016 -πλέον, μοναδικό αυθεντικό μέλος είναι ο τραγουδιστής και βασικός συνθέτης Robert Pollard.Το γκρουπ εμφανίστηκε ξανά στη δισκογραφία μέσα στο 2019 με το άλμπουμ Sweating Τhe Plague, ήδη όμως έχει νέα σχέδια. Και έτσι, στα πλαίσια του σχετικού promo, δόθηκε στη δημοσιότητα ένα καινούριο τραγούδι με τίτλο "Volcano": μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω.Το "Volcano" προλογίζει τον νέο δίσκο Surrender Your Poppy Field, ο οποίος θα κυκλοφορήσει ανεξάρτητα από τη Guided By Voices Inc. την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου.