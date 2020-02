ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το 2019 πήγε καλά για τη Sharon Van Etten, η οποία είδε το 5ο της στούντιο άλμπουμ Remind Me Tomorrow να λαμβάνει σωρεία καλών κριτικών (δείτε τι έγραψε στις δικές μας σελίδες ο Μιχάλης Τσαντίλας πατώντας εδώ ) και να μπαίνει τόσο στο top-100 των Η.Π.Α. (έστω και χαμηλά, στο #94), όσο και στο top-40 της Βρετανίας (#30).Τώρα, λοιπόν, ήρθε η ώρα της συνέχειας, με την Αμερικανίδα τραγουδοποιό να δίνει στη δημοσιότητα ένα ολοκαίνουριο τραγούδι ονόματι "Beaten Down": μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω, βλέποντας παράλληλα και το επίσημο βιντεοκλίπ που σκηνοθέτησαν γι' αυτό οι Nicky & Juliana Giraffe.Το κομμάτι «μιλάει για το πώς είναι να κάνεις επιλογές που αλλάζουν τη ζωή σου, παραμένοντας δυνατός μέχρι να τις εκπληρώσεις», όπως δήλωσε η ίδια η Van Etten.Το "Beaten Down" είναι μεν καινούριο, αλλά για την ώρα δεν είναι σαφές και αν προλογίζει κάποιον νέο δίσκο, που έρχεται. Κυκλοφορεί ως ψηφιακό single από την Jagjaguwar.