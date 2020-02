Σαραντάρισε πλέον ο Dan Snaith, ο Καναδός παραγωγός που τάραξε συχνά τα indie-friendly ηλεκτρονικά νερά με τις δουλειές του ως Caribou, Manitoba ή Daphni. Παρά ταύτα παραμένει ακμαίος. Κι ενώ τα τελευταία χρόνια έδειχνε να εκφράζεται περισσότερο μέσω του Daphni alter ego του, τώρα επιστρέφει ως Caribou.Τελευταία του δουλειά μέχρι σήμερα ήταν το άλμπουμ του 2014 Our Love (Καναδάς #19, Η.Π.Α. #46, Βρετανία #8, Αυστραλία #26, Γαλλία #37, Γερμανία #34): πατώντας εδώ , μπορείτε να δείτε τι έγραψε τότε γι' αυτό στις σελίδες μας ο Ανδρέας Κύρκος. Τώρα, πάντως, βρίσκεται σε οδό επιστροφής, οπότε, στα πλαίσια του σχετικού promo, δίνει στη δημοσιότητα ένα ολοκαίνουριο τραγούδι ονόματι "Never Come Back" -μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω.Το "Never Come Back" προλογίζει τον νέο δίσκο Suddenly, ο οποίος θα κυκλοφορήσει στις 28 Φεβρουαρίου από τη City Slang.