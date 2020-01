30 χρόνια κλείνουν φέτος από την ίδρυση των My Dying Bride στο Bradford της Αγγλίας, μπάντας που πέτυχε να γίνει σημείο αναφοράς για το gothic metal υποείδος.Σταθερά καθοδηγούμενοι από τον τραγουδιστή Aaron Stainthorpe και τον κιθαρίστα Andrew Craighan -που είναι οι μόνοι εναπομείναντες της αρχικής σύνθεσης- οι My Dying Bride φάνηκαν τελευταία φορά στη δισκογραφία το 2015, με το άλμπουμ Feel The Misery (Γαλλία #172, Γερμανία #57).Τώρα, όμως, επιστρέφουν με ένα νέο τραγούδι ονόματι "Your Broken Shore": μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω, βλέποντας παράλληλα και το επίσημο βιντεοκλίπ που σκηνοθέτησε γι' αυτό ο James Sharrock.Το "Your Broken Shore" προλογίζει το νέο άλμπουμ The Ghost Of Orion, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου από τη Nuclear Blast.