ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ενθουσιασμός επικράτησε στα μουσικόφιλα social media (συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών) μέσα στο Σαββατοκύριακο με την επιστροφή του Morrissey, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα ένα φρέσκο τραγούδι ονόματι "Bobby, Don’t You Think They Know?": μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω.Είναι βέβαια τέτοιο πια το επίπεδο δημόσιας κόντρας κάθε που λέει κάτι ο Morrissey, ώστε μέσα σε αναλύσεις για το τι είπε και πώς το εννοούσε έχει μάλλον ξεχαστεί ότι δεν απέχει από τη δισκογραφία, καθώς μέσα στο 2019 τον είδαμε να βγάζει το άλμπουμ διασκευών California Son. Το οποίο πήγε αρκετά καλά σε εμπορικό επίπεδο (Βρετανία #4, Η.Π.Α. #95, Γαλλία #66, Γερμανία #13), παρότι οι κριτικές δεν ήταν πάντα θετικές -στις δικές μας πάντως σελίδες ο Ανδρέας Κύρκος έμεινε ικανοποιημένος, όπως μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ Το "Bobby, Don’t You Think They Know?" προλογίζει ωστόσο έναν ολοκαίνουριο δίσκο με τίτλο I Am Not A Dog On A Chain, ο οποίος θα κυκλοφορήσει στις 20 Μαρτίου από την BMG. Ηχογραφήθηκε στο Saint-Remy της Γαλλίας, με παραγωγό τον Joe Chiccarelli.Το νέο τραγούδι, εντωμεταξύ, βρίσκει τον Moz να συνεργάζεται με μια θρυλική «μαύρη» φωνή της Motown, την Thelma Houston -πίσω στο 1976 σκόραρε ένα νούμερο 1 στις Η.Π.Α. με το τραγούδι "Don't Leave Me This Way" (επίσης #13 στη Βρετανία).