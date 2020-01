φωτογραφία: Edwina Hay

Μπορεί να πέρασαν τα χρόνια και ο Marc Almond να έχει φτάσει πια τα 62, όμως παραμένει μια σπουδαία ανδρική φωνή της pop μουσικής.Τελευταία φορά που συναντήσαμε τον κάποτε αστέρα των Soft Cell ήταν το 2018, όταν συνεργάστηκε με τους Coil και Zos Kia για το άλμπουμ How To Destroy Angels και ύστερα με τον Jools Holland και τη The Rhythm & Blues Orchestra για έναν δίσκο ονόματι A Lovely Life To Live, ο οποίος τους έφερε μάλιστα και στο #61 των βρετανικών charts.Τώρα, όμως, ο Almond είναι καθ' οδόν προς μια σόλο επιστροφή στη δισκογραφία. Και το πρώτο δείγμα γραφής είναι μια ηχηρή συνεργασία με τον Ian Anderson των Jethro Tull για ένα καινούριο τραγούδι με τίτλο "The Lord Of Misrule": μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω, βλέποντας παράλληλα κι ένα επίσημο βιντεοκλίπ.Το "Lord Of Misrule" προλογίζει το νέο άλμπουμ Chaos Αnd Α Dancing Star, το οποίο θα κυκλοφορήσει από την BMG στις 31 Ιανουαρίου 2020.