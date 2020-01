O Trent Reznor και ο Atticus Ross δημοσιεύουν καινούρια μουσική

O Trent Reznor και ο Atticus Ross έχουν εδώ και χρόνια συγκροτήσει ένα αχτύπητο δίδυμο, το οποίο δρα έξω από το πλαίσιο των Nine Inch Nails με επίκεντρο τη σύνθεση soundtracks για ταινίες -θυμίζουμε μάλιστα ότι το 2010 κέρδισαν και Όσκαρ για τη δουλειά τους στο φιλμ The Social Network του David Fincher.Φέτος τους έχουμε συναντήσει να καταπιάνονται με το Watchmen, την τηλεοπτική δηλαδή εκδοχή του γνωστού graphic novel της DC Comics, που προβάλλεται αυτό το διάστημα με επιτυχία στο HBO. Τώρα, όμως, κάνουν ένα διάλειμμα και δίνουν στη δημοσιότητα το soundtrack που έφτιαξαν για την ταινία Waves του Trey Edward Shults: μπορείτε να το ακούσετε ολόκληρο μέσω Spotify, πατώντας εδώ To φιλμ έκανε πρεμιέρα στα αμερικάνικα σινεμά πριν έναν μήνα, με αρκετή επιτυχία. Όσο για το score; Οι ίδιοι οι Reznor & Ross δηλώνουν ότι βρέθηκαν «στα πιο αφηρημένα τους και στα πιο αποδομητικά τους», ενώ παράλληλα τάζουν και νέα μουσική, σύντομα, με την οποία θα ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο Watchmen.