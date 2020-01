Οι Voidz του Julian Casablancas ξαναγυρνούν, σε (συμ)παραγωγή Mac DeMarco

Ton Julian Casablancas τον ξέρουμε βεβαίως ως τραγουδιστή και βασικό «εγκέφαλο» των Strokes. Από το 2013, όμως, διατηρεί παράλληλα και το συγκρότημα The Voidz, όπου διοχετεύει τις πιο ...ανορθόδοξες ιδέες του.Το γκρουπ κέρδισε δημοσιότητα στο ντεμπούτο του 2014, αλλά η επιστροφή του 2018 με το Virtue δεν τα πήγε καλά, καθώς το άλμπουμ περιορίστηκε σε ένα #151 στις Η.Π.Α., τη στιγμή που ο προκάτοχός του είχε πετύχει ένα #39.Θέλοντας ίσως να διορθώσει αυτήν την εικόνα, ο Casablancas επαναφέρει γρήγορα τους Voidz στο προσκήνιο, δημοσιεύοντας το καινούριο τραγούδι "Did My Best": μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω, βλέποντας παράλληλα το επίσημο βιντεοκλίπ που σκηνοθέτησε γι' αυτό ο Johann Rashid. Το κλιπ έρχεται μάλιστα σε 2 μέρη. Στο δεύτερο τμήμα ακούγεται μια επανηχογράφηση στο "The Eternal Tao", το οποίο είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά ως non-album single.Το "Did My Best" βρίσκει το αμερικάνικο γκρουπ να συνεργάζεται με τον Mac DeMarco, ο οποίος υπογράφει την παραγωγή, μαζί με τον Kirin J Callinan. Παραμένει άγνωστο πάντως, μέχρι στιγμής, αν όλα αυτά προλογίζουν κάποιο νέο άλμπουμ.Οι Voidz περιορίστηκαν να σχολιάσουν ότι το νέο τους κλιπ «είναι εμπνευσμένο από ένα ανύπαρκτο τηλεοπτικό σόου του Φεντερίκο Φελίνι, θέτοντας το ερώτημα του πώς οι άνθρωποι αλληλεπιδρούμε με τα ρομπότ και γενικά με οντότητες που δεν διαθέτουν DNA».