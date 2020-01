Ψηλά στα Σύννεφα, με τον Paul McCartney

φωτογραφία: Tim P. Whitby

Τον ξέρουμε για πολλά πράγματα τον Paul McCartney, τόσο με τους Beatles, όσο και μετά από αυτούς. Αλλά η ιδιότητά του ως συγγραφέα είναι σίγουρα από τις λιγότερο γνωστές στο ευρύ κοινό.H δράση αυτή ξεκίνησε το 2001, όταν δημοσίευσε μια συλλογή με στίχους μα και ποιήματά του ονόματι Blackbird Singing. Αλλά πήρε πιο σοβαρή τροπή το 2005, όταν εκδόθηκε το πρώτο του παιδικό βιβλίο High in the Clouds: An Urban Furry Tail, για το οποίο συνεργάστηκε με τον συγγραφέα Philip Ardagh και τον καρτουνίστα Geoff Dunbar.McCartney & Dunbar ήθελαν καθώς φαίνεται από καιρό να υπάρξει και μια ταινία κινουμένων σχεδίων με βάση το βιβλίο αυτό, όνειρο ωστόσο που για διάφορους λόγους δεν έγινε πραγματικότητα. Τώρα όμως το Netflix ανακοινώνει ότι το φιλμ θα υλοποιηθεί σαν δική του παραγωγή, με σκηνοθέτη τον Αμερικανό Timothy Reckart -υποψήφιο για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων σε Μικρό Μήκος για το Head Οver Heels του 2012.Το soundtrack, βέβαια, θα αναλάβει ο ίδιος ο McCartney, ο οποίος ήδη ξεκίνησε να γράφει τραγούδια γι' αυτό. «Είμαι ενθουσιασμένος», δήλωσε στον βρετανικό Τύπο, «είναι κάτι τρομακτικά σημαντικό για μένα και ανυπομονώ να δει ο κόσμος τα αποτελέσματα».