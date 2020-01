O Brian Eno παίρνει θέση για τις (αυριανές) Βρετανικές Εκλογές, με νέο τραγούδι

Τα του Brexit, αλλά και οι αλλεπάλληλες μεταβολές στην πολιτική ηγεσία της Βρετανίας έχουν φτάσει πια να απασχολούν την κοινή γνώμη σε όλη την Ευρώπη -μα και σε σεβαστό τμήμα της υφηλίου, αφού δεν είναι λίγες οι χώρες που μετέχουν στη Βρετανική Κοινοπολιτεία.Η ώρα της αλήθειας, πλέον, είναι προ των πυλών, αφού αύριο Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου οι Βρετανοί προσέρχονται στις κάλπες για να εκλέξουν τη νέα τους κυβέρνηση, αυτήν που θέλουν για το πολύ θολό μεταβατικό στάδιο στο οποίο έχουν βρεθεί. Παρά πάντως την κακή δημοσιότητα και τις επικρίσεις από ένα ευρύτερο προοδευτικό «πλέγμα», ο Boris Johnson δείχνει σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι θα βγει νικητής, οδηγώντας τους Συντηρητικούς σε μία ακόμα κοινοβουλευτική θητεία.Πολλοί, πάλι, έχουν την ελπίδα ότι οι Εργατικοί θα μπορέσουν τελικά να κάνουν τη διαφορά. Ανάμεσά τους και ο πάγιος υποστηρικτής τους Brian Eno, ο οποίος αποφάσισε να πάρει θέση δημοσιεύοντας ένα καινούριο τραγούδι: το λένε "Everything’s On The Up With The Tories" και μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω.O τόνος είναι βέβαια ιδιαίτερα σατιρικός ενάντια στους «Tories», όπως είναι γνωστοί στο Νησί οι οπαδοί του Συντηρητικού Κόμματος, με τον Eno να βάλλει ενάντια στο άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ πλούσιων και φτωχών και τα σχέδια του Johnson για την ιδιωτικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.