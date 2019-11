H Courtney Barnett διασκευάζει Loose Tooth

Πάνε μόλις κάτι μήνες αφότου είδαμε την Courtney Barnett για πρώτη φορά στην Ελλάδα (θυμηθείτε τι έγραψε ο Ανδρέας Κύρκος για τη βραδιά, εδώ ), αλλά έχει πλέον περάσει ενάμισης χρόνος από το Tell Me How You Really Feel του 2018, το οποίο έστειλε την Αυστραλέζα τραγουδοποιό στο #2 της πατρίδας της, στο #9 της Βρετανίας, στο #22 των Η.Π.Α., στο #30 της Γαλλίας και στο #24 της Γερμανίας.Τώρα, η Barnett επιστρέφει με κάτι καινούριο: μια διασκευή στο "Keep On" των Loose Tooth, την οποία μπορείτε να ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω.Οι Loose Tooth είναι κι εκείνοι από την Αυστραλία και το "Keep On" είναι τραγούδι από τον τελευταίο μέχρι σήμερα δίσκο τους, το Keep Up του 2018.Η διασκευή της Barnett προλογίζει τη συλλογή Milk On Milk, στην οποία οι καλλιτέχνες της εταιρείας Milk! Records (που ανήκει στη Barnett) διασκευάζουν ο ένας τον άλλον. Αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 15 Νοεμβρίου.