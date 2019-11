Lil' Kim ξανά, μετά από 14 χρόνια

Πολύ πριν τους καυγάδες της Nicki Minaj και της Cardi B για τα γυναικεία σκήπτρα στο χιπ χοπ, βασίλευαν άλλες φιγούρες, όπως για παράδειγμα η Kimberly Denise Jones, η οποία συστήθηκε στο στερέωμα ως Lil' Kim το 1994, καταλήγοντας να πουλήσει 15.000.000 αντίτυπα σε παγκόσμια κλίμακα.Η Νεοϋορκέζα ράπερ χάθηκε ωστόσο από το ραντάρ μετά το άλμπουμ του 2005 The Naked Truth (Η.Π.Α. #6, Ιαπωνία #46), επανερχόμενη μόνο σποραδικά στο προσκήνιο, είτε ως καλεσμένη άλλων καλλιτεχνών, είτε για να τσακωθεί με τη Minaj.Την Παρασκευή που μας πέρασε, ωστόσο, η Lil' Kim επέστρεψε με το νέο άλμπουμ 9, για να ξαναδιεκδικήσει στα 45 της τον θρόνο του γυναικείου χιπ χοπ. Στον σύνδεσμο στο τέλος της είδησης, μπορείτε να πάρετε μια «γεύση», ακούγοντας το τραγούδι "Pray For Me" -μια συνεργασία με τον Rick Ross και τον Musiq Soulchild.Στο "Pray For Me", μάλιστα, η Lil' Kim αποφάσισε να δώσει και μια πιο πολιτική νότα, καθώς εκφράζει τον φόβο ότι μπορεί να χάσεις έναν αγαπημένο σου άνθρωπο λόγω αστυνομικής βίας.