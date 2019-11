Εορταστική, σούπερ επανέκδοση για τα 50 χρόνια του ομώνυμου άλμπουμ των The Band (1969)

φωτογραφία: Elliott Landy

Πίσω στον Σεπτέμβριο του 1969, το άλμπουμ The Band είχε το δύσκολο έργο του διαδόχου του εμβληματικού Music From Big Pink (1968), το οποίο επέβαλλε τους The Band ως σημαίνουσα αμερικάνικη δύναμη, τόσο καλλιτεχνικά, όσο και εμπορικά (Η.Π.Α. #30, Καναδάς #18).Παρά τις προβλέψεις πολλών, ο δίσκος τους εκτόξευσε στο #9 των Η.Π.Α. και στο #2 του Καναδά και κέρδισε τη δική του θέση στα σημαντικά folk rock άλμπουμ του 20ού αιώνα. Έτσι, η φετινή, 50ή επέτειός του δεν γινόταν να περάσει χωρίς κάτι το σπέσιαλ, έστω και αν οι The Band έχουν διαλυθεί από το 1999, με τους Robbie Robertson και Garth Hudson να είναι πλέον οι μόνοι που ζουν ακόμα από την αρχική σύνθεση.Υπό την επίβλεψη λοιπόν του Robertson, ο οποίος πρόσφατα έβγαλε και φρέσκο σόλο άλμπουμ (δείτε εδώ ), στήθηκε μια σούπερ επανέκδοση σε box set, γεμάτη με καλούδια για τους fans. Πατώντας εδώ , μπορείτε να πάρετε μια «γεύση» ακούγοντας μέσω Spotify μια πρώιμη, αδημοσίευτη εκδοχή στο "Rag Mama Rag" (Η.Π.Α. #57), με ragtime πιάνο αντί για βιολί.H επανέκδοση θα εμφανιστεί σε δισκοπωλεία και ψηφιακές πλατφόρμες στις 15 Νοεμβρίου και, μεταξύ άλλων, θα προσφέρει ολόκληρο το αρχικό άλμπουμ σε στέρεο, remastered ήχο από την ορίτζιναλ πηγή, με την υπογραφή του Bob Clearmountain.Το αδημοσίευτο demo του "Rag Mama Rag" είναι ένα από τα συνολικά 13 ακυκλοφόρητα κομμάτια που θα συμπεριληφθούν στο box set, όλα από τα sessions του 1969. Θα υπάρχει επίσης ολόκληρο το live που έδωσαν εκείνη τη χρονιά οι The Band στο Woodstock με τις εκτελέσεις σε rough mixes, μια ανατύπωση του 7ιντσου single του "Rag Mama Rag", νέα liner notes από τον ίδιο τον Robertson, καθώς και ένα βιβλίο με εκτενές άρθρο του Anthony DeCurtis για το γκρουπ εκείνα τα χρόνια, συνοδεία ανέκδοτων φωτογραφιών εποχής από τον Elliott Landy.