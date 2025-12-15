Οι Katatonia επιστρέφουν στην Αθήνα την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Floyd

Ξεκινώντας από τη Στοκχόλμη το 1991, συστήθηκαν στη death/doom σκηνή, κυρίως μέσα από το επιδραστικό Brave Murder Day. Από τότε έως σήμερα, όμως, δεν αρνήθηκαν ποτέ την εξέλιξη, αψηφώντας είδη και στεγανά και εδραιώνοντας έναν απόλυτα αναγνωρίσιμο ήχο, με goth, shoegaze, alternative και prog στοιχεία, πάντα σε ζοφερά και βαθιά μελωδικά τραγούδια. Δίσκοι όπως τα “The Great Cold Distance”, “Viva Emptiness”, “Last Fair Deal Gone Down”, “Brave Murder Day” και “Night Is The New Day” στέκουν ως αμετακίνητοι ογκόλιθοι στην ιστορία του metal.

Περισσότερα από τριάντα χρόνια μετά, οι Katatonia επανεφευρίσκουν τους εαυτούς τους με τον εξαιρετικό φετινό τους δίσκο Nightmares as Extensions of the Waking State, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή και ίσως την πιο προσωπική δημιουργία του τραγουδιστή, ιδρυτή και βασικού συνθέτη τους, Jonas Renkse, ο οποίος δηλώνει υπερήφανος για το αποτέλεσμα.

Η εξέλιξη υπήρξε πάντα βασικό χαρακτηριστικό τους, με το συναίσθημα και την ατμόσφαιρα να παραμένουν σε πρώτο πλάνο - μαζί, φυσικά, με τη χαρακτηριστική φωνή του Jonas - κάτι που δυσκολεύει διαχρονικά κάθε προσπάθεια να «φορεθούν» στους Katatonia εύκολες ταμπέλες.

Στον φετινό δίσκο «συστήνονται» και οι δύο νέοι κιθαρίστες, Nico Elgstrand και Sebastian Svalland, οι οποίοι αντικατέστησαν τον Roger Öjersson και τον συνιδρυτή της μπάντας Anders Nyström, μετακινώντας εκ νέου τον ήχο σε πιο guitar-heavy μονοπάτια. Τραγούδια όπως τα “Thrice”, “In the Event Of” και “Wind of No Change” έχουν ήδη βρει θέση στις ζωντανές εμφανίσεις τους και αποδεικνύουν πως οι Katatonia παραμένουν γενναίοι, ευαίσθητοι και ταυτόχρονα σκοτεινοί και καταιγιστικοί - μια μεγάλη μπάντα που συνεχίζει ακάθεκτη, με νέο αίμα στη σύνθεσή της.

Follow Katatonia

Official | Facebook | YouTube | Instagram | Spotify | Bandcamp



Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 2117700000

Online more.com / Floyd.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Νova, Public, Ευριπίδης, Yoleni’s, Viva Spot Τεχνόπολης.