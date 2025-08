Ο Rob Garza των Thievery Corporation έρχεται στην Αθήνα για ένα DJ set με θέα την Ακρόπολη

Share this

Ένα ηλιοβασίλεμα στην Αθήνα αποκτά άλλη διάσταση όταν στα decks βρίσκεται ένας από τους πιο εμβληματικούς δημιουργούς της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής. Ο Rob Garza, ιδρυτικό μέλος των Thievery Corporation, προσγειώνεται στο Gazarte Roof Stage την Δευτέρα 5 Αυγούστου για ένα DJ set που υπόσχεται να μας ταξιδέψει από την Washington D.C. μέχρι τις ακτές της Βραζιλίας και τα σοκάκια της Ανατολής.

Οι Thievery Corporation υπήρξαν για δεκαετίες οι αρχιτέκτονες ενός ήχου που ισορροπεί ανάμεσα στο dub και το downtempo, ανάμεσα στην πολιτική εγρήγορση και την κοσμοπολίτικη μελαγχολία. Άλμπουμ όπως το The Mirror Conspiracy ή το The Richest Man in Babylon είναι ηχητικοί τόποι στους οποίους επιστρέφουμε, για να θυμηθούμε πώς η μουσική μπορεί να χτίσει γέφυρες εκεί που άλλοι υψώνουν τείχη.

Στο μεταξύ, ο Rob Garza έχει χαράξει και μια ξεχωριστή προσωπική διαδρομή ως DJ και παραγωγός, συνεργαζόμενος με καλλιτέχνες από όλο το φάσμα της σύγχρονης electronica και house σκηνής. Το σετ του στο Gazarte θα είναι μια συμπύκνωση όλων αυτών των επιρροών – με ρυθμούς που ακουμπούν το trip-hop και τη latin, dub ατμόσφαιρες και ηλεκτρονική υφή που ενώνεται με το αστικό καλοκαιρινό φως της Αθήνας.

Σε ένα από τα ομορφότερα rooftops της πόλης, με την Ακρόπολη να φωτίζεται αργά και τους ήχους να κυλούν σαν καλοκαιρινό αεράκι πάνω από τα κεφάλια μας, η εμπειρία θα είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό DJ set. Θα είναι ένας αστικός διαλογισμός, μια σπάνια ευκαιρία να συντονιστούμε με μια παγκόσμια μουσική γλώσσα — αυτή που μιλά για ελευθερία, ενσυναίσθηση και ρυθμό.

INFO

📍 Gazarte Roof Stage

📅 Τρίτη 5 Αυγούστου

🎧 Rob Garza (Thievery Corporation – DJ Set)

🎟 Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια: Gazarte, More