BICEP present CHROMA: Όλα όσα έρχονται στις 11 Ιουλίου στο 260 Playground!

Την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2025 στις εγκαταστάσεις του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και πιο συγκεκριμένα στο χώρο του Playground 260, το μεγαλύτερο Dance Event του καλοκαιριού με επίκεντρο τους BΙCEP θα είναι γεγονός!

Μετά την κοσμογονική τους εμφάνιση στο ΟΑΚΑ τον Απρίλιο του ’23, οι BICEP επιστρέφουν σε ένα event που θα περιλαμβάνει ένα πρωτόγνωρο laser LED show, δύο stages και απίθανο lineup που συμπληρώνουν, μεταξύ πολλών άλλων, οι Modeselektor, Fatima Yamaha, Haai, Holy Priest, Sofia Kourtesis και Speedy J.

- 2 stages και το πιο εντυπωσιακό και σύγχρονο οπτικοακουστικό εξοπλισμό παγκοσμίως

- 7 καλλιτέχνες και πολλοί άλλοι από το ευρύ φάσμα της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής

- 12 ώρες non-stop μουσικής κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό με επίκεντρο τον ήχο και το ρυθμό για μια αξέχαστη εμπειρία!

Πρωτοστάτες στη μοναδική αυτή φεστιβαλική εμπειρία του outdoor Stage της 11ης Ιουλίου είναι το ηλεκτρονικό δίδυμο των BICEP με το νέο τους εντυπωσιακό project CHROMA και ένα visual / laser show που όμοιο του δεν έχουμε ξαναδεί στην Αθήνα. Θα τους πλαισιώσουν στο Main Stage acts όπως ο FATIMA YAMAHA, στην πρώτη και πολυαναμενόμενη live εμφάνιση του στην Ελλάδα, οι ασταμάτητοι και αταξινόμητοι MODESELEKTOR, η tour-de-force των decks ΗΑΑi και η ακαταμάχητη και πολυδιάστατη SOFIA KOURTESIS σε ένα exclusive hybrid set μεταξύ άλλων.

Στο 2ο stage πρωταγωνιστεί το no.1 όνομα παγκοσμίως της hard techno σκηνής που δεν είναι άλλος από τον HOLY PRIEST, στην πρώτη του εμφάνιση στη χώρα μας. Μαζί του ο θρύλος του techno SPEEDY J στην καλύτερη φάση της βαρυσήμαντης καριέρας του.

BICEP present CHROMA

+special guests

260 PLAYGROUND

11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

«Bicep created one of 2022’s must-see live shows»

- Rolling Stone

«Music for the head as well as the heart»

- standard

«trippy electronic tales that transcend the club world»

- NME

«one of the biggest names in UK dance»

- BBC

Σε συνεργασία με την DBI & VLCT, την Παρασκευή 11 Ιουλίου, μη χάσετε αυτή τη μοναδική εμπειρία στο κέντρο της Αθήνας, με ένα lineup που διαμορφώνει το σήμερα της ηλεκτρονικής σκηνής.

➣dusk stage

BICEP present CHROMA (AV DJ set)

MODESELEKTOR dj set

HAAi

FATIMA YAMAHA

SOFIA KOURTESIS

+ more

➣dawn stage

SPEEDY J

HOLY PRIEST

+ more

Στο χώρο θα υπάρχουν activations για το κοινό, πλήρες εξοπλισμένα bars και food court, lounge area και άλλες πολλές εκπλήξεις. Ελάτε από νωρίς για μία βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη μέχρι τις πρωινές ώρες.

Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει από όλο το δίκτυο της more.com καθώς και τα ταμεία του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.

* Προμηθευτείτε εγκαίρως τα εισιτήριά σας μια και η προπώληση συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς.

Δίκτυο προπώλησης:

Online: https://bit.ly/4lhNjOP

+ Κατηγορίες Εισιτηρίων

General Admission

Early Bird - sold out • First Phase - sold out • Second Phase - sold out

Third Phase - ON SALE

Golden Ratio**

Fast Track Entry • Elevated Private Area • Private Bar • Private WC Area

Early Bird - sold out

First Phase - sold out

Second Phase - ON SALE

Σημεία προπώλησης: Public // Καταστήματα Nova

Χώρος: 260 Playground, Πειραιώς 260 & Σπ. Πολυκράτη, 18233, Αθήνα

