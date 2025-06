EDEN SUMMER & ODYSSEY: Απογευματινά Plisskën parties στο Ace Hotel & Swim Club!

Τα Κυριακάτικα απογευματινά EDEN Summer parties στο ACE HOTEL ξεκινάνε! Και οι Τετάρτες θα μας ταξιδεύουν στα ODYSSEY events με ένα all star line up by the pool.

PLISSKËN FESTIVAL X ACE HOTEL & SWIM CLUB ATHENS

29.06 // 27.07 // 31.08 // 28.09

Το Ace Hotel, το Plisskën Festival και τα EDEN ενώνουν τις δυνάμεις τους αυτό το καλοκαίρι. Τα Κυριακάτικα EDEN day raves μεταφέρονται στο ξενοδοχείο, κάθε τελευταία Κυριακή του μήνα από Ιούνιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο, για όλη τη σεζόν όπου θα συγκεντρώσει μερικούς από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες της μουσικής του σήμερα από όλο τον κόσμο: LINDSTROM, ÂME, HUNEE και AVALON EMERSON by the pool!

ODYSSEY X ACE HOTEL & SWIM CLUB ATHENS

18.06 // 16.07 // 20.08 // 17.09

Στο επίκεντρο του προγράμματος θα βρίσκονται και τα ODYSSEY, μια νέα γιορτή μουσικής και τέχνης που κάνει πρεμιέρα στο Ace Hotel & Swim Club Athens στις 18 Ιουνίου με RΟSS FROM FRIENDS. Θα πραγματοποιείται κάθε τρίτη Τετάρτη του μήνα, μέχρι και τον Σεπτέμβριο, με εμφανίσεις των DAMIAN LAZARUS, HORSE MEAT DISCO και MIDLAND.

Το Ace Hotel & Swim Club Athens, το βραβευμένο lifestyle ξενοδοχείο στη Ριβιέρα της Αθηνάς, μετατρέπεται αυτό το καλοκαίρι σε σημείο συνάντησης για μουσική, τέχνη και ευεξία. Το ξενοδοχειο, το οποίο εντάχθηκε στην διεθνή λίστα "It List 2025" του Travel + Leisure, παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με DJ sets από εγχώρια και διεθνή ονόματα, συνεδρίες ευεξίας και καλλιτεχνικά workshops. Η δράση εκτυλίσσεται στο Swim Club, έναν ηλιόλουστο χώρο με πισίνα, cabanas, ξαπλώστρες, μπαρ διακοσμημένο με μωσαϊκά του καλλιτέχνη Theo Michael και υπαίθριους χώρους για φαγητό και ποτό, μια αυθεντική εμπειρία της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

ROSS FROM FRIENDS 18th JUNE

EDEN SUNDAYS ARE FOR LOVERS

LINDSTROM & SANDRA BAKI // Sunday 29th June 2025

ÂME & OPHELIA // Sunday 27th July 2025

HUNEE + GUEST // Sunday 31st August 2025

AVALON EMERSON & JAY JAY // Sunday 28th September 2025

ODYSSEY POOL PARTIES

ROSS FROM FRIENDS & SHJVA // Wednesday 18th June 2025

DAMIEN LAZARUS & APIENTO + NOT AN ANIMAL // Wednesday 16th July 2025



HORSE MEAT DISCO & ELLIE STOKES // Wednesday 20th August 2025

MIDLAND & ENRICA FALQUI // Wednesday 17th September 2025

Χώρος: Ace Hotel, Αρτεμισίου 1, 166 75, Γλυφάδα