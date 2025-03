Ανακοινώθηκαν τα πρώτα ονόματα του Athens Music Week Showcase Festival!

Ο Βρετανός Billy Lockett, η Τουρκάλα Özge Ürer, ο Ισπανός Divorce From New York και οι «δικοί μας» Danai Nielsen, The Page Of Cups, Ody Icons, Bipolia, Kos K., Έλενα Λεώνη, Billie Supernatural δίνουν μια πρώτη γεύση του φετινού line-up. Η προπώληση των early bird εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει!