SAVE THE DATE: Το Athens Music Week επιστρέφει για 7η χρονιά πιο συναρπαστικό από ποτέ

Messier 13 - Stay For A While

Το Athens Music Week επιστρέφει δυναμικά από τις 7 έως τις 10 Μαΐου, φέρνοντας κοντά καλλιτέχνες, επαγγελματίες και λάτρεις της μουσικής για τέσσερις ημέρες γεμάτες παρουσιάσεις, συζητήσεις, networking events και πολλές showcase συναυλίες από εγχώρια και διεθνή ονόματα.

Με περισσότερους από 200 καλεσμένους, δημιουργούς, εκπροσώπους διεθνών μουσικών δικτύων, φεστιβάλ, showcase συνεδρίων, συναυλιακών χώρων και στελέχη εταιρειών από όλο το μουσικό οικοσύστημα να δίνουν το παρών, καθώς και περισσότερα από 40 καλλιτεχνικά σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό να παρουσιάζουν τη δουλειά τους, το AMW θα μετατρέψει την Αθήνα σε έναν ανοιχτό, ζωντανό μουσικό κόμβο.

Athens Music Week

Δίνοντας έμφαση στην κινητικότητα, την εύκολη πρόσβαση και την κοινωνική συνοχή, το Φεστιβάλ, φέτος, βγαίνει στην πόλη, φέρνοντας τη μουσική πιο κοντά σε όλους. Οι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν σε κομβικά συνεδριακά και συναυλιακά σημεία, όπως το ETERON, το Olympias, το Arch Club Live Stage και το Aux Club, διαμορφώνοντας ένα συναρπαστικό σκηνικό γεμάτο ενέργεια στην καρδιά της Αθήνας!

Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκεται η εξερεύνηση των δυναμικών και των συνδέσεων στο τοπίο που διαμορφώνεται ανάμεσα στους δημιουργούς, τους επαγγελματίες και την τεχνολογία με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις νέες καινοτόμες τεχνολογίες που ενισχύουν τη μουσική δημιουργία.

Το συνεδριακό πρόγραμμα θα εστιάσει στις τελευταίες τάσεις και προκλήσεις της μουσικής βιομηχανίας, συγκεντρώνοντας βασικούς φορείς για την εξερεύνηση καινοτόμων λύσεων στην εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη των καλλιτεχνών, καθώς και στη διαμόρφωση του μέλλοντος των ζωντανών εμφανίσεων. Ακόμη, σε συνεργασία με εκπροσώπους διεθνών δικτύων και εταιρειών, όπως οι Association for Electronic Music, Federation of Music Conferences, Music Tech Europe Association, IMPALA - European organisation for independent music labels and national associations, The Orchard και Beatport, το AMW θα αναδείξει τις κοινωνικές διαστάσεις της μουσικής δημιουργίας, τις τεχνολογικές εξελίξεις στις live εμφανίσεις και τις νέες ευκαιρίες δικτύωσης που επαναπροσδιορίζουν τη μουσική βιομηχανία.

Επιπλέον, διευρύνοντας τη διεθνή του παρουσία, το AMW ενισχύει τις συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο, χτίζοντας γέφυρες μεταξύ καλλιτεχνών, επαγγελματιών και οργανισμών από τα Βαλκάνια, την Τουρκία, την Κύπρο και τον Λίβανο, προωθώντας τη διασύνδεση και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Παράλληλα, στρέφει το βλέμμα του προς την ασιατική μουσική σκηνή, φιλοξενώντας κορυφαίους ομιλητές, επαγγελματίες και δημιουργούς για τη διαμόρφωση νέων συνεργασιών. Στο πλαίσιο αυτό, η διοργάνωση θα παρουσιάσει ένα ειδικό αφιέρωμα στην άνοδο της K-pop, εξερευνώντας τη δυναμική της όχι μόνο ως μουσικό είδος, αλλά και ως παγκόσμιο επιχειρηματικό οικοσύστημα που αναδιαμορφώνει τη μουσική βιομηχανία.

Ody Icons

Όπως κάθε χρόνο, το AMW Showcase Festival θα παρουσιάσει ένα δυναμικό lineup με ανερχόμενους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό με τα πρώτα acts να έχουν ήδη ανακοινωθεί! Ανάμεσα στους διεθνείς συμμετέχοντες ξεχωρίζουν ο ταλαντούχος τραγουδοποιός Billy Lockett από την Αγγλία, η πρωτοποριακή δημιουργός Özge Ürer από την Τουρκία και ο εναλλακτικός Divorce From New York από την Ισπανία. Από τα ονόματα της εγχώριας σκηνής θα ξεσηκώσουν το κοινό η αναδυόμενη τραγουδίστρια και συνθέτρια Danai Nielsen, η δυναμική μπάντα των The Page of Cups, οι θεατρικοί Ody Icons, η multi-instrumentalist τραγουδοποιός Bipolia, ο λυρικός Κος Κ., η πολυτάλαντη Έλενα Λεώνη, καθώς και η ανατρεπτική καλλιτέχνιδα Billie Supernatural.

Αυτά είναι λίγα μόνο από τα acts που θα γεμίσουν τη σκηνή του AMW.

Μείνετε συντονισμένοι!

Η προπώληση των early bird εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει εδώ!

Billy Lockett