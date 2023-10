Οι Fuzztones, η μυθική μπάντα με τον ήχο που αγαπήθηκε στην Ελλάδα από ένα κοινό που την λατρεύει, θα εμφανιστεί στις 24 Νοεμβρίου στο Κύτταρο στην Αθήνα.

Ο Rudi Protrudi, ο «αιώνιος teenager», έρχεται για μια συναυλία που στα σίγουρα θα εξελιχθεί σε rock ‘n’ roll party, για να δηλώσει πως το garage δεν θα πεθάνει ποτέ και να δημιουργήσει στο Κύτταρο την ατμόσφαιρα ενός νεοϋορκέζικου underground club.

Για την τελευταία τους εμφάνιση στην Αθήνα – στο Gagarin – o μουσικός τύπος μίλησε για «το απόλυτο garage punk όργιο, rock n' roll ύμνοι, δολοφονικά riffs, εθιστικά refrains, ένταση, ενέργεια και δυναμισμός – όλα σε υπερβολικές δόσεις. Ένα εκρηκτικό μείγμα αθάνατης νεοϋορκέζικης αλητείας και βρώμικου cult».

Οι Fuzztones δημιουργήθηκαν το 1980 με βασικά μέλη τον κιθαρίστα Rudi Protrudi και την οργανίστρια Deb O' Nair, που προηγουμένως συμμετείχαν και οι δυο στους Tina Peel, ένα bubblegum punk γκρουπ που σόκαρε με τη σεξουαλική θεματολογία των τραγουδιών του.

Το όνομα του συγκροτήματος προήλθε από το Fuzz box, ένα εφέ για τα περαλάκια της κιθάρας που κυκλοφόρησε στις αρχές της δεκαετίας του '60 και χρησιμοποιήθηκε από όλα σχεδόν τα συγκροτήματα της πρώτης έκρηξης του γκαράζ στα 1965-67.

Μαζί με τους Elan Portnoy, Michael Jay και Ira Elliot ηχογράφησαν δυο ιστορικά albums, τα Leave your mind at home και το Lysergic Emanations, με το δεύτερο να φτάνει στο #2 των αμερικάνικων charts. Στο ενεργητικό τους από εκείνη την εποχή (1985) έχουν και ένα album μαζί με τον Screamin' Jay Hawkins - Screamin' Jay Hawkins & The Fuzztones, Live.

Tο συγκρότημα διαλύθηκε γύρω στα 1986, για να επανενωθεί δυο χρόνια αργότερα ως προσωπικό πλέον σχήμα του Protrudi, έδρα τη Δυτική Ακτή πλέον και αρκετές ευρωπαϊκές περιοδείες στο ενεργητικό του.

Μετά από δυο κυκλοφορίες το γκρουπ διαλύθηκε ξανά, παραμένοντας ανενεργό για το μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας του '90. Όταν επανασυνδέθηκαν στις αρχές του 21ου αιώνα η Deb O' Nair πήρε θέση ξανά στο όργανο και ο Jordan Tarlow, από τη δεύτερη σύνθεση του γκρουπ, στην κιθάρα. Και παρά το ότι τα μέλη της μπάντας είναι σκορπισμένα σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης βρέθηκαν το 2022, σε καιρό πανδημίας, στο στούντιο και έγραψαν το Encore.

Στις 24 Νοεμβρίου στο Κύτταρο θα ζήσουμε μια βραδιά αθάνατης νεοϋορκέζικης αλητείας και βρώμικου cult.

Τι έχει δηλώσει κατά καιρούς ο Rudi Protrudi

Ο Rudi Protrudi γεννήθηκε στην Ουάσιγκτον και μεγάλωσε στο Camp Hill της Πενσυλβάνια, αλλά από τους κακόφημους δρόμους της ανατολικής πλευράς της Νέας Υόρκης, βρέθηκε στο Sunset Strip του Χόλυγουντ, κι από εκεί στο Βερολίνο όπου ζει μέχρι σήμερα.

«Παίζω επαγγελματικά από το '66, οπότε έχουν περάσει 56 χρόνια τώρα! Γαμώτο! Είμαι πραγματικά τόσο μεγάλος; Ακόμα νιώθω σαν έφηβος! Είμαι ο γηραιότερος έφηβος στον κόσμο» έχει πει στο Mic ο Ρούντι.

«Όταν ήμουν έφηβος, συγκροτήματα όπως οι Bugs και οι Mothers of Invention με επηρέασαν πάρα πολύ, λόγω της επιθετικής στάσης τους και της αντικουλτούρας που προήγαγαν. Μισούσα το σχολείο, τους μπάτσους, τη θητεία στο στρατό, και γενικότερα οποιαδήποτε μορφή εξουσίας».

«Οι καιροί έχουν αλλάξει σε τεράστιο βαθμό τα τελευταία χρόνια. Με τις παράλογες πολιτικές ατζέντες που ορίζουν τη ζωή μας, νιώθω ότι έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Στην πραγματικότητα πιστεύω ότι πρέπει να αρχίσουμε να ζούμε την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία μας. Ποιος ξέρει; Μπορεί και να είναι».

https://www.fuzztones.net/

THE SNAILS

Η βραδιά θα ξεκινήσει ορμητικά από τους Snails που δημιουργήθηκαν το 2005 με μουσικό προσανατολισμό το garage rock n' roll και τις ευρείες επιρροές του. Το πρώτο τους EP με τίτλο Heartbreaker κυκλοφόρησε το 2009 ενώ το πρώτο album τους, με τίτλο το όνομα τους κυκλοφόρησε αρχικά σε cd, τον Μάιο του 2012 και δύο χρόνια αργότερα, το 2014, κυκλοφόρησε και σε βινύλιο. Ο δεύτερος δίσκος τους με τίτλο, Dr. Acid κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2017 και τον Ιούνιο του 2018 συμμετείχαν με το τραγούδι τους, Psycho Train στην ολλανδική συλλογή Down At The Nightclub Vol.2. Τον Μάϊο του 2022 κυκλοφόρησαν ένα ακόμη EP με τίτλο, Little Demon. Πολλά τραγούδια τους έχουν περιληφθεί σε fanzines συλλογές (Πύραυλος, Lost In Tyme, Gew – Gaw). Στις πολλές συναυλίες που έχουν δώσει μοιράστηκαν τη σκηνή, εκτός των άλλων, με τους Jaybirds, Vibravoid, Baby Woodrose, The Nomads, The Sound Explosion, Frantic V, The Yesterday's Thoughts, Oi Polloi κλπ. Οι Snails όλα αυτά τα χρόνια είχαν πολλές αλλαγές στη σύνθεσή τους. Σήμερα στην μπάντα είναι οι: Φουρλάνης Χρήστος (Chris): κιθάρα – φωνή | Καρκανόπουλος Λάμπρος (Lambros K.): κιθάρα – φωνή | Γεωργακόπουλος Σταύρος (Stavros): μπάσο | Επιτροπιάδης Ανέστης (Anestis): drums | [Μελίτης Κώστας: nothing but support]

www.thesnails.gr

The FUZZTONES Live

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023

Opening Act: The SNAILS

Μείνετε συντονισμένοι στο facebook event της συναυλίας

Doors open: 20:30

The Snails on stage: 21:00

The Fuzztones on Stage: 22:30

Εισιτήριο: 25 ευρώ

Προπώληση ticketmaster

Κύτταρο

Ηπείρου 48 & Αχαρνών

www.kyttarolive.gr