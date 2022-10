Wake up see the sun,

What's done is done!

Επιστρέφουν για ακόμη μια φορά στην Ελλάδα οι Ride, αυτή τη φορά για μια special συναυλία στο Gagarin 205, στα πλαίσια της 30ης επετείου από την κυκλοφορία του εμβληματικού ντεμπούτου δίσκου τους, Nowhere.

Η συναυλία πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου, ενώ τα εισιτήρια είναι ήδη διαθέσιμα μέσα από το δίκτυο της Viva.

Εισιτήρια: https://www.viva.gr/tickets/music/ride/