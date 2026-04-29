O Mikael Delta επιστρέφει με το "Niagara" και προαναγγέλλει νέο άλμπουμ για το 2026

Ο Mikael Delta, μία από τις πιο σταθερές και επιδραστικές παρουσίες της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, επιστρέφει με το νέο single "Niagara", ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του και προαναγγέλλοντας το άλμπουμ που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2026.

Με μια διαδρομή που εκτείνεται από την underground techno έως τις new-jazz και ορχηστρικές φόρμες, ο Delta συνεχίζει να εξερευνά τα όρια της electronica, επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση ρυθμού και συναισθήματος μέσα από σύγχρονες ηχητικές προσεγγίσεις. Στην περίπτωση του "Niagara", η αφετηρία υπήρξε απρόσμενη: η είσοδος ενός Fender Precision Bass στη δημιουργική διαδικασία, που οδήγησε σε μια σειρά πειραματισμών και τελικά σε έναν ήχο που διαφοροποιείται αισθητά από την προηγούμενη δισκογραφία του.

Το κομμάτι χτίζεται γύρω από ένα εμμονικό, distorted μοτίβο ηλεκτρικού μπάσου, που λειτουργεί ως κινητήριος δύναμη, πλαισιωμένο από επεξεργασμένα φυσικά και ηλεκτρονικά drums. Η σύνθεση εξελίσσεται σταδιακά σε μια εκρηκτική κορύφωση αναλογικών synthesizers, δημιουργώντας μια αίσθηση κίνησης προς ανοιχτούς, σχεδόν κινηματογραφικούς ορίζοντες.

Το "Niagara" θα είναι διαθέσιμο από τις 29 Απριλίου 2026 στο Bandcamp και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, ενώ το επερχόμενο άλμπουμ βρίσκεται ήδη στο στάδιο της ολοκλήρωσης, συνδυάζοντας την ωμή ενέργεια punk και grunge μοτίβων με τη σύγχρονη αισθητική της electronica.