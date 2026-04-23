Athens Music Week 2026: Η πόλη γίνεται κόμβος ήχου, ιδεών και συνεργασιών για 4 ημέρες

Για τέσσερις ημέρες, η μεγαλύτερη συνάντηση για τη μουσική βιομηχανία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη παρουσιάζει ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα, με περισσότερες από 100 διαφορετικές δράσεις, όπως παρουσιάσεις, panel συζητήσεων, masterclasses, workshops, networking events καθώς και συναυλίες και showcase events σε επιλεγμένους χώρους της πόλης, φέρνοντας κοντά καλλιτέχνες, επαγγελματίες και οργανισμούς από όλο το μουσικό οικοσύστημα. Με περισσότερους από 180 καλεσμένους επαγγελματίες και 30 καλλιτεχνικά σχήματααπό την Ελλάδα και το εξωτερικό, το φεστιβάλ συνεχίζει να λειτουργεί ως μια δυναμική πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων, ιδεών και νέων συνεργασιών.

Σε μια περίοδο συνεχών αλλαγών, στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκεται η εξέλιξη του μουσικού οικοσυστήματος στην Ευρώπη και στην Ελλαδα και η ανάδειξη της μουσική όχι μόνο ως τέχνη, αλλά και ως πεδίο καινοτομίας, συνεργασίας και ανάπτυξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών δικτύων όπως το Federation of Music Conferences (FoMC) και το Music Tech Europe Association, καθώς και πρωτοβουλιών όπως το SONIC - Interreg Europe, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), υπό την αιγίδα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) και σε συνεργασία με φορείς όπως ο PHAROS AI Factory, το πρόγραμμα του φετινου συνεδρίου απευθύνεται σε εταιρείες παραγωγής, φεστιβάλ, δισκογραφικές εταιρείες και άλλους εκπροσώπους του εγχώριου μουσικού οικοσυστήματος, ανοίγοντας τον διάλογο γύρω από το παρόν και το μέλλον του κλάδου σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως κάθε χρόνο, στο επίκεντρο του Athens Music Week βρίσκεται η ίδια η μουσική και η εμπειρία της. Το AMW διαμορφώνει έναν ανοιχτό και δυναμικό χώρο συνάντησης, όπου καλλιτέχνες, επαγγελματίες, φορείς χάραξης πολιτικής, επιχειρηματίες, αλλά και το κοινό και οι μουσικόφιλοι της πόλης, συνδέονται, ανταλλάσσουν ιδέες και εμπειρίες και δημιουργούν νέες συνεργασίες. Μέσα από αυτή τη ζωντανή κοινότητα, το AMW ενισχύει τη διάδραση, τη γνώση και τη δημιουργική ανταλλαγή, φέρνοντας πιο κοντά διαφορετικές πλευρές του μουσικού οικοσυστήματος.

Με αυτόν τον γνώμονα, το Athens Music Week συνεργάζεται φέτος με το Goethe-Institut Athen, ενισχύοντας τη διεθνή διάσταση της διοργάνωσης και δημιουργώντας ένα ουσιαστικό πλαίσιο διασύνδεσης μεταξύ της ελληνικής και της γερμανικής μουσικής και δημιουργικής σκηνής. Το Goethe-Institut Athen θα ειναι ο κεντρικός χώρος του συνεδριακού προγράμματος και πολλών showcase συναυλιων του φετινου AMW, ενώ παράλληλες εκδηλώσεις και συναυλίες θα πραγματοποιηθούν σε επιλεγμένους χώρους της πόλης.

Εξερεύνησε το σύγχρονο μουσικό οικοσύστημα

Το πρόγραμμα του AMW 2026 συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα θεματικών, από τη μουσική τεχνολογία και το σύγχρονο μουσικό οικοσύστημα έως την ηλεκτρονική μουσική και την εκπαίδευση, δημιουργώντας έναν ενιαίο χώρο διαλόγου και ανταλλαγής γνώσης. Καλεσμένοι ομιλητές όπως ο Gérôme Vanherf, Co-Founder και CEO της ikii.studio, η Anna Zo, Πρόεδρος του Music Tech Europe, καθώς και ο βραβευμένος δημιουργός, σεναριογράφος και παραγωγός έργων XR, θεάτρου και κινηματογράφου Oliver Czeslik, μεταφέρουν σύγχρονες προσεγγίσεις γύρω από τη δημιουργικότητα, την τεχνολογία και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη μουσική και τα δημιουργικά πεδία. Παράλληλα, ο Robert Meijerink, επικεφαλής booking του Eurosonic Noorderslag, η Ruth Koleva (SoAlive Music Conference) και ο Dino Lupelli (Federation of Music Conferences) μοιράζονται την εμπειρία τους από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά showcase festivals, ενώ ο Niko Michault (PUSH Management) και ο Christian Cleret (Dionysiac Tours), με πολυετή πορεία στη διεθνή ανάπτυξη καλλιτεχνών και φεστιβάλ, ανοίγουν τη συζήτηση γύρω από τη σχέση δημιουργικότητας, αγοράς και διεθνούς δικτύωσης.

Το AMW 2026 εξετάζει παράλληλα το σύγχρονο μουσικό οικοσύστημα σε εθνικό επίπεδο, φέρνοντας στο προσκήνιο εκπροσώπους της ελληνικής σκηνής και της μουσικής βιομηχανίας, όπως ο Παναγιώτης Λουλουργάς (Panik Records), ο Μάνος Δεδεβέσης (Stay Independent) και ο Ανδρέας Μητρέλης (Veego Records), οι οποίοι συζητούν για τις εξελίξεις στη δισκογραφία, την ανεξάρτητη παραγωγή και τις νέες δυναμικές της αγοράς. Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα έχουν και οι ίδιοι οι καλλιτέχνες, με εντυπωσιακές συμμετοχές όπως ο Jack Savoretti, ο πολυπλατινένιος Βρετανοϊταλός τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τον folk–pop ήχο, αλλά και οι εγχώριοι Tamta και Pan Pan, οι οποίοι μοιράζονται εμπειρίες και πρακτικές γύρω από τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, την αυθεντικότητα και την ανθεκτικότητα, καθώς και τη διαδρομή τους στην εγχώρια και διεθνή σκηνή.

Στο ίδιο πλαίσιο, παραγωγοί και δημιουργοί όπως οι Beyond, BeTaf, Baghdad, Gus και Papatanice, καθώς και ανερχόμενοι καλλιτέχνες της νέας γενιάς όπως ο GXHAN και ο TSO, φωτίζουν τις σύγχρονες τάσεις της ελληνικής σκηνής και τις διαφορετικές διαδρομές καλλιτεχνικής ανάπτυξης.

Και φέτος, θα πραγματοποιηθούν listening sessions με αφορμή το Building Balkan Bridges, το πρώτο διεθνές songwriting camp που οργανώνεται στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται workshops που καλύπτουν θεματικές όπως η μουσική παραγωγή, η δημιουργία video και η ανάπτυξη fan base. Η Spotify συμμετέχει με masterclass για την προωθηση της μουσικης εκτος συνόρων, φέρνοντας κοντά δημιουργούς από την ευρύτερη περιοχή και ενισχύοντας τη διασύνδεση των τοπικών σκηνών.

Ζήσε μία μοναδική φεστιβαλική εμπειρία!

Μετά το τέλος του συνεδριακού προγράμματος, το Athens Music Week μεταφέρεται στη νυχτερινή ζωή της πόλης, με 30 showcase, συναυλίες και DJ sets σε επιλεγμένους χώρους. Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα συμμετέχουν καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως η Melina (GR/FR) με την κινηματογραφική pop προσέγγισή της, οι The Dionysians με το ελληνόφωνο garage rock τους, ο Lefty από τη σύγχρονη urban σκηνή, καθώς και οι IOTA με την nu-jazz τους και Rosadenia με μια σύγχρονη alternative pop αισθητική .

Παράλληλα, οι Lucy Dreams (AT), που ενσωματώνουν AI στο καλλιτεχνικό τους project, οι Foehn (FR) με κινηματογραφική και ατμοσφαιρική προσέγγιση, καθώς και οι 505 (IT/DE), παρουσιάζουν επί σκηνής διαφορετικές εκφάνσεις της σύγχρονης electronic και hybrid μουσικής. Το lineup συμπληρώνεται από εγχώριους καλλιτέχνες που εκπροσωπούν διαφορετικές πλευρές της σύγχρονης ελληνικής σκηνής.

Επιπλέον, το φετινό AMW παρουσιάζει παράλληλες εκδηλώσεις όπως η συνεργασία με τον Γιάννη Βεσλεμέ, ο οποίος επισκέπτεται την εμβληματική ταινία “Οι Τεμπέληδες της Εύφορης Κοιλάδας” του Νίκου Παναγιωτόπουλου, συνθέτοντας ζωντανά στη σκηνή ένα νέο εναλλακτικό soundtrack.



Παρουσιάζεται επίσης η συνεργασία με την KIKI Music Group, με ένα δυναμικό label showcase στο νέο χώρο του Κλακάζ με την Tamta, και τους καλλιτέχνες του label VASSIŁINA, Tso, Lou, V4L, εκπροσωπώντας τη σύγχρονη ελληνική pop και alternative σκηνή.

Την Παρασκευή, η ομάδα Reflected παρουσιάζει μια βραδιά αφιερωμένη στον πειραματισμό, τον αυτοσχεδιασμό και τη ζωντανή ενέργεια της ηλεκτρονικής μουσικής στο Plex, με καλλιτέχνες όπως οι Autow Nite Superstore, Fragk και Degear0001, που φωτίζουν τη δημιουργική διαδικασία πίσω από τη σύγχρονη electronic παραγωγή.

Το AMW 2026 υλοποιείται με την υποστήριξη του SONIC Interreg Europe και του Music Tech Europe Academy που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), ενώ πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Goethe-Institut Athen.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα → www.athensmusicweek.gr

Η προπώληση εισιτηρίων συνεχίζεται και προσφέρει πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες του συνεδρίου, στις showcase συναυλίες και στα networking events της διοργάνωσης.



Η διάθεση των εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας Cometogether.