Οι Sugar For The Pill κυκλοφορούν το νέο τους άλμπουμ "LUV" γεμάτο shoegaze μελαγχολία

Κάθε δίσκος είναι και μια πόρτα, σωστά; Και ο νέος δίσκος των Sugar For The Pill ανοίγει απαλά, σαν ανάσα μέσα στη νύχτα. Το LUV, η δεύτερη δισκογραφική τους εμφάνιση, κυκλοφορεί ψηφιακά σήμερα 23 Μαΐου 2025, ενώ θα αγγίξει τα χέρια των συλλεκτών του αναλογικού ήχου στις 20 Ιουνίου, μέσα από δύο εκδόσεις έγχρωμου βινυλίου από τις Shelflife Records (ΗΠΑ) και Make Me Happy Records (GR).

Δέκα κομμάτια, δέκα μικρές αχτίδες που διαθλούν το φως μέσα από τον shoegaze φακό των SFTP. Το LUV είναι ένα άλμπουμ εξερεύνηση. Ένας ήχος που απλώνεται σαν σύννεφο, που θυμάται και φαντάζεται, που φέρει το άγγιγμα των Slowdive και των Ride, αλλά μιλά με δική του φωνή. Ηχούν εκεί μέσα οι σκιές των Chameleons και των Interpol, αλλά με μια νέα εσωτερική ζωή.

Οι Sugar For The Pill δε φοβούνται να χαθούν μέσα στον έρωτα, τη φιλία, την απώλεια. Κρατούν στα δάχτυλά τους τη νοσταλγία σαν φίλντισι κομπολόι και την αφήνουν να στάζει ήχους. Το LUV είναι μια σειρά από όνειρα που επιστρέφουν στον ακροατή με τη μορφή τραγουδιών, ένα soundtrack για εκείνες τις ψυχές που δεν ησυχάζουν ποτέ.

Η παρουσία τους στις σκηνές της Ευρώπης και της Αμερικής δεν πέρασε απαρατήρητη, εκεί γεννήθηκε και η σύμπραξή τους με τον Jordan Lawlor (πρώην μέλος των M83), ο οποίος συνυπογράφει τη μίξη και συμπαραγωγή, μαζί με τον Αλέξη Μπόλπαση, τον σταθερό συνοδοιπόρο της μπάντας. Το mastering φέρει την υπογραφή του Daniel Good, ενώ το οπτικό σύμπαν του άλμπουμ επιμελήθηκε η Typical Organization.

Το LUV δεν ψάχνει να πει την απόλυτη αλήθεια. Αφήνεται να αιωρηθεί. Σαν μια στιγμή που δεν έζησες ποτέ, αλλά τη νοσταλγείς βαθιά.