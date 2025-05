Οι Dreamline κυκλοφόρησαν ένα από τα πιο όμορφα ελληνικά άλμπουμ αυτής της άνοιξης

Share this

Υπάρχουν σχήματα που εμφανίζονται αθόρυβα και όμως, τραγούδι το τραγούδι, άλμπουμ μετά το άλμπουμ, υφαίνουν μια διακριτή πορεία, σαν χαμηλόφωνοι χαρτογράφοι μιας άλλης ακουστικής γεωγραφίας. Οι Dreamline είναι ένα τέτοιο συγκρότημα, ένα project που γεννήθηκε από τη σύμπραξη παλιών γνώριμων της ελληνικής underground σκηνής, με στόχο τη δημιουργία κάτι πιο εσωστρεφούς, ατμοσφαιρικού και μελωδικού.

Η ιστορία ξεκινά τον Μάρτιο του 2013. Ο Γιώργος Κουλούρης (George K.) και ο Φοίβος Περγιαλιώτης (Fivos), ιδρυτικά μέλη των ιστορικών South of No North, ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον Κωνσταντίνο Κούζα (KK), όλοι μαζί τότε ως Παρασάγγας. Σε αυτήν την παρέα προστίθεται ο Θάνος Βαβαρούτας (Housework), γνωστός από τη δράση του στους This Fluid του Σπύρου Φάρου. Έτσι γεννιούνται οι Dreamline, όχι ως μια ακόμα μπάντα, αλλά ως ένα πεδίο όπου η post-punk μελαγχολία συναντά την ambient ευαισθησία και την κινηματογραφική λογική της σύνθεσης.

Το πρώτο τους άλμπουμ, Here and Gone, κυκλοφορεί τον Απρίλιο του 2015 και γίνεται αμέσως αντικείμενο προσοχής. Με ήχο που ισορροπεί ανάμεσα στο shoegaze και την dream pop, με στίχους που αναπνέουν μέσα σε προσωπικές απουσίες και διαλυμένες στιγμές, ο δίσκος χτίζει τη φήμη τους ως ένα από τα πιο ιδιαίτερα acts της ελληνικής σκηνής. Ακολουθεί το Black Tigers τον Σεπτέμβριο του 2016, πιο ρυθμικό και πιο απειλητικό, χωρίς να χάνει τη σκοτεινή του κομψότητα. Σε αυτόν συμμετέχει για πρώτη φορά και η Μαρίνα Σκιαδαρέση (Shadowlike), προσθέτοντας έναν εύθραυστο αλλά καθοριστικό φωνητικό αντίλαλο.

Ένα χρόνο μετά έρχεται το Warning, ένα άλμπουμ που διαφοροποιείται αισθητά, με πιο ηχητικά ρίσκα, πιο ηλεκτρονικές υφές και έναν υπόγειο λυρισμό που θυμίζει περισσότερο εγκαταλειμμένα τοπία παρά τραγούδια. Και τώρα, στην άνοιξη του 2025, οι Dreamline επανέρχονται με το Evening Storms, ίσως το πιο ώριμο και αφοπλιστικά συναισθηματικό άλμπουμ τους.

Το Evening Storms δεν καμαρώνει μόνο σαν τη συνέχεια μιας δισκογραφικής διαδρομής. Είναι η συμπλήρωση μιας άτυπης τετραλογίας, ένα άλμπουμ-καθρέφτης που αποτυπώνει τη φθορά, την ησυχία και το πέρασμα του χρόνου με λιτότητα και ακρίβεια. Η φωνή της Σκιαδαρέση επιστρέφει, σαν γνώριμο φάντασμα, ενώ η παραγωγή επιλέγει να μείνει μακριά από εντυπωσιασμούς, επενδύοντας στη δύναμη της σύνθεσης που ντύνει τη σιωπή.

Οι Dreamline δεν ζητούν να ακουστούν δυνατά. Όμως, σε έναν κόσμο γεμάτο θόρυβο, ακριβώς αυτό το διακριτικό τους αποτύπωμα τούς κάνει τόσο πολύτιμους. Το Evening Storms είναι ένα από τα πιο όμορφα άλμπουμ αυτής της άνοιξης, και ίσως, ένα από τα πιο τίμια ελληνικά άλμπουμ της τελευταίας δεκαετίας.