24ο Athens Jazz: Αυτά είναι τα τρία εγχώρια σχήματα που διακρίθηκαν στο φετινό open call του φεστιβάλ

Το Athens Jazz επιστρέφει για 24η χρονιά, γεμίζοντας την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με τους ήχους της τζαζ! Από τις 26 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου, συνολικά 21 live από σημαντικούς καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό έρχονται με ελεύθερη είσοδο στην κεντρική σκηνή της Τεχνόπολης, κάνοντάς την το απόλυτο σημείο συνάντησης των μουσικόφιλων Αθηναίων και επισκεπτών της πόλης.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το Athens Jazz ρίχνει τους προβολείς του στην ελληνική τζαζ σκηνή, δίνοντας την ευκαιρία στα εγχώρια μουσικά σχήματα που ανέδειξε η καλλιτεχνική επιτροπή του φεστιβάλ να παρουσιάσουν τη μουσική τους στη σκηνή και στο πολυπληθές κοινό της κορυφαίας τζαζ διοργάνωσης της Ελλάδας. Έτσι, την πρώτη ημέρα του Athens Jazz, Δευτέρα 26 Μαΐου, στη σκηνή θα απολαύσουμε το σχήμα των Valia Calda που ξεχώρισε ως ιδανικός εκπρόσωπος της χώρας μας στο φετινό διεθνές πρόγραμμα του φεστιβάλ, το γκρουπ Modified Dog που διακρίθηκε για την ευρηματικότητά του στην κατηγορία Jazz+, καθώς και το Yiorgos Bereris Trio που επιλέχθηκε ως η νέα μουσική πρόταση του φεστιβάλ ανάμεσα σε νέους και ανερχόμενους καλλιτέχνες.

Η επιλογή έγινε μέσω open-call από την καλλιτεχνική επιτροπή του Athens Jazz, την οποία απαρτίζουν οι Λεωνίδας Αντωνόπουλος (μουσικός παραγωγός, διευθυντής του Kosmos 93.6), Γιώργος Μουχταρίδης (ραδιοφωνικός παραγωγός του Kosmos 93.6), Τάνια Γιαννούλη (πιανίστα, συνθέτις) και Άγγελος Κλειτσίκας (μουσικός δημοσιογράφος).

Στις 26 Μαΐου, οι τρεις ελληνικές συμμετοχές σηκώνουν την αυλαία του 24ου Athens Jazz, προετοιμάζοντάς μας για όσα θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες του φεστιβάλ. Μέχρι, λοιπόν, να ανακοινωθεί το αναλυτικό line up και το πλήρες πρόγραμμα του φετινού Athens Jazz, ας τους γνωρίσουμε καλύτερα:

Valia Calda | Επίσημη ελληνική συμμετοχή

Η μουσική των Valia Calda αντλεί έμπνευση από τις παραδόσεις και τους κοινωνικούς αγώνες του κόσμου. Το σχήμα δημιουργήθηκε το 2013 από τον κιθαρίστα Νίκο Ζιάρκα και τον κοντραμπασίστα Θοδωρή Ζιάρκα και από τότε έχει αφήσει το στίγμα του στην τζαζ σκηνή του Λονδίνου. Η μουσική τους έχει ρίζες στην παραδοσιακή μουσική της Ηπείρου, στην ψυχεδελική τζαζ, καθώς περιπλέκεται με ήχους εμπνευσμένους από το πανκ και τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό. Επιστρέφοντας από τη σιγή της πανδημίας, η μπάντα πειραματίζεται μέσα σε ένα νέο ηχητικό σύμπαν για το τελευταίο τους άλμπουμ «Homeland» που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2023 από την δισκογραφική εταιρία Deep Mountain Records. Ο δίσκος βραβεύτηκε στα καλύτερα της χρονιάς στο «Jazz on Bandcamp May 2023» και του γνωστού περιοδικού «The Quietus», ενώ ακούστηκε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς παγκοσμίως, όπως το KEXP, BBC, Worldwide FM, NTS, Soho Radio, EΡT κ.α. Το 2018 εκδόθηκε ο δίσκος τους «Methexis» που απέσπασε πολλές κριτικές ανά την υφήλιο, που ακολούθησε μετά το επιτυχημένο τους ντεμπούτο EP το 2013.

Modified Dog | Jazz+

Από το 2014, το οπτικοακουστικό συγκρότημα/κολεκτίβα, Modified Dog, εδρεύει και δημιουργεί μεταξύ Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ελσίνκι και μετασχηματίζεται, αλλάζει μέλη και διαφοροποιείται μουσικά, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε live/performance/project. Ο ήχος τους συνδυάζει ψηφιακά/αναλογικά ηλεκτρονικά όργανα (electronics), ακουστικά όργανα και ηχογραφήσεις πεδίου (sampling, field recordings), ενώ συνθετικά χρησιμοποιούν φόρμες και στοιχεία από μινιμαλισμό, πειραματική μουσική, jazz, ηλεκτρονική μουσική και post rock. Με την ταυτόχρονη χρήση φωτισμού και video mapping προβολών, σε συνεργασία με διάφορους εικαστικούς καλλιτέχνες, δίνουν μια «κινηματογραφική» αίσθηση σε κάθε performance, ενώ στην διαμόρφωση του τελικού υλικού τους καθοριστικό ρόλο παίζει ο αυτοσχεδιασμός. Το 2016 συμμετείχαν στα 51α Δημήτρια Θεσσαλονίκης με το project «8:00 p.m. to 9:00 p.m. - from Light to Darkness / from Orange to Black». Το 2021 κυκλοφόρησαν τον δίσκο «once you are in, you are never out». Το 2022 συμμετείχαν στο electro acoustic odysseys 22 festival και το 2023 στο πρώτο festival του Jazz Solidarity Network. Στο Athens Jazz, οι Χρύσανθος Χριστοδούλου (electronics, σαξόφωνο, κιθάρα), Ιάκωβος Παυλόπουλος (τύμπανα, κρουστά) και Θάνος Πολυμενέας-Λιοντήρης (κοντραμπάσο, electronics) θα παρουσιάσουν, ως τρίο, υλικό από τον τελευταίο τους δίσκο.

Yiorgos Bereris Trio | Νέα μουσική πρόταση

Ακροβατώντας ανάμεσα στη Nordic Jazz, το Cuban Son και τα ταξίμια των βαλκανικών πνευστών, το τρίο του πιανίστα και συνθέτη Γιώργου Μπερερή δημιουργεί ένα μουσικό κράμα γεμάτο ζωντάνια, αυτοσχεδιασμό και εσωτερικότητα. Με έδρα το Ρότερνταμ, ο Γιώργος Μπερερής συμπράττει με τον Λάμπρο Παπανικολάου στο κοντραμπάσο και τον Έκτορα Ρέμσακ στα τύμπανα. Η μουσική τους χαρακτηρίζεται από ελευθερία και αμεσότητα, ενώ ο αυτοσχεδιασμός λειτουργεί ως φυσική προέκταση της αλληλεπίδρασής τους. Βασισμένο σε original συνθέσεις, το τρίο έχει διαμορφώσει έναν ιδιαίτερα προσωπικό ήχο, όπου η σύγχρονη τζαζ συναντά την παράδοση και τις world μουσικές. Εμπνευσμένος από την συνεργασία του με την Greek Fusion Orchestra του Κυριάκου Σφέτσα, στην οποία συμμετείχε την περίοδο 2018-2020, αλλά και από τις συνεργασίες του με μουσικούς από όλο τον κόσμο στο πολυπολιτισμικό Ρότερνταμ, ο Μπερερής έχει αναπτύξει μια μοναδική πιανιστική ταυτότητα που συνομιλεί με το στυλ των Αζέρων και Αράβων πιανιστών, γεφυρώνοντας διαφορετικούς μουσικούς κόσμους με ανεπιτήδευτη φυσικότητα και εκφραστικότητα. Η μουσική του, λεπτοδουλεμένη αλλά ανοιχτή στην αυθόρμητη έκφραση, συνδυάζει λυρισμό και ρυθμική πολυπλοκότητα, δημιουργώντας ένα αμάλγαμα ήχων όπου η παράδοση συναντά τη σύγχρονη τζαζ αισθητική.

Athens Jazz Festival

26.05-01.06.2025

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το website του φεστιβάλ athensjazz.gr.