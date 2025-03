Το νέο άλμπουμ των Nightstalker "Return From The Point Of No Return" είναι εδώ

Μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες που κυριάρχησαν στη σκηνή του underground, οι Nightstalker επιστρέφουν με το πιο τολμηρό άλμπουμ τους μέχρι τώρα: "Return From The Point of No Return". Περισσότερο από μια συνέχεια της καριέρας τους, αυτό το έβδομο στούντιο άλμπουμ είναι η στιγμή που υπερβαίνουν ό,τι έχουν πετύχει στην τριαντάχρονη ιστορία τους.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του άλμπουμ, οι Nightstalker παρουσιάζουν και το νέο τους video clip για το ομώνυμο τραγούδι, βασισμένο σε μια ιδέα της ίδιας της μπάντας, με πρωταγωνιστή τον Τάκη Καπαρίδη, ψυχή του An Club! Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στα M.B.S. Studios και το School of Callisthenics, από τον Bob Κατσιώνη, που επιμελήθηκε και το μοντάζ, και τον Αλέξανδρο Χαριτάκη, ενώ το lighting design ανέλαβε ο Νίκος Κοντιζάς.

Στο "Return From The Point of No Return", ο χαρακτηριστικός ήχος των Nightstalker με τα τραχιά και βαριά blues riffs και τους υπνωτιστικούς ρυθμούς, επισφραγισμένος από τα επιβλητικά φωνητικά του θρυλικού frontman Argy, γίνεται πιο βαθύς, πιο σκοτεινός και πιο επεκτατικός. Είναι ένα άλμπουμ που μιλά στην ψυχή όσο δυνατά χτυπά το σώμα. Μόλις η φλογερή έναρξη, γεμάτη εκρηκτικά, του ύμνου "Dust" ανάψει φωτιά στα ηχεία σας, ετοιμαστείτε για μια επική διαδρομή.

Από τις στιγμές συντριπτικής έντασης, που καθορίζονται από τον δυναμικό παλμό του rock 'n' roll των Nightstalker, έως την αργά αναπτυσσόμενη, γεμάτη ένταση ατμόσφαιρα, κάθε τραγούδι σας οδηγεί σε ένα ταξίδι στη σκοτεινή πλευρά της ζωής. Οι ιστορίες που αφηγείται το άλμπουμ δεν αφορούν μόνο την υπέρβαση των ορίων, αλλά και τη βαθιά αντιπαράθεση με το κενό. Αυτό το νέο άλμπουμ είναι μια ξεκάθαρη δήλωση της πρόθεσης τους: οι Nightstalker δεν βρίσκονται εδώ για να ακολουθήσουν τάσεις, καθώς οι ίδιοι έχουν χαράξει τον δρόμο για μια ολόκληρη γενιά Ελλήνων stoner rockers. Κάθε στοιχείο αυτού του άλμπουμ μοιάζει με μια ηλεκτρισμένη πρόσκληση σε δράση, καλώντας τους fans να σηκώσουν τις γροθιές τους στον αέρα, ενωμένοι.

Το "Return From The Point of No Return" αποτελεί έναν θρίαμβο του heavy rock και μια αδιάψευστη απόδειξη της κληρονομιάς τους.

Το άλμπουμ κυκλοφορεί από την Heavy Psych Sounds και είναι διαθέσιμο σε διάφορες εκδόσεις βινυλίου, σε CD digipack και ψηφιακά.

Οι Nightstalker ξεκίνησαν την ευρωπαϊκή τους περιοδεία, η οποία περιλαμβάνει πάνω από 20 σταθμούς, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ. Την Παρασκευή 11 Απριλίου στο Gagarin 205 (Αθήνα) και την Παρασκευή 9 Μαΐου στο Principal Club Theater (Θεσσαλονίκη), η μπάντα θα ολοκληρώσει την περιοδεία με δύο εκρηκτικές συναυλίες, εντός έδρας!

Παρασκευή 11 Απριλίου @Gagarin 205 (Αθήνα)

Παρασκευή 9 Μαΐου @ Principal Club Theater (Θεσσαλονίκη)

Από τους δυναμικούς ρυθμούς και τις εκρηκτικές μπασογραμμές μέχρι την πύρινη ένταση των χαρακτηριστικών φωνητικών του Argy, οι NIGHTSTALKER ενσαρκώνουν τη δύναμη του rock 'n' roll όπως κανείς άλλος. Με τα βαριά grooves, τις εθιστικές μελωδίες και την ατρόμητη στάση τους, αυτοί οι βετεράνοι του heavy rock έχουν γοητεύσει το κοινό από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, δημιουργώντας μια μουσική αλχημεία που συνδυάζει riffs αντάξια για στάδια με μια τραχιά, ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, η οποία κρατά ζωντανή την κληρονομιά τους εδώ και δεκαετίες.

Οι NIGHTSTALKER έκαναν το ντεμπούτο τους το 1994 με το EP Side FX και το πρώτο τους ολοκληρωμένο άλμπουμ USE (1996), καθιερώνοντάς τους γρήγορα ως μία από τις ηγετικές φωνές της ελληνικής rock σκηνής. Ο χαρακτηριστικός συνδυασμός σκοτεινών, heavy grooves και εξεζητημένης σύνθεσης έθεσε τη βάση για ό,τι ακολούθησε. Μετά από αλλαγές στη σύνθεση της μπάντας, κυκλοφόρησαν το ατμοσφαιρικό EP The Ritual το 2000, εδραιώνοντας ακόμα περισσότερο την εντυπωσιακή τους ταυτότητα. Ωστόσο, η πραγματική αναγνώριση ήρθε με την κυκλοφορία του Just A Burn, που διεύρυνε την απήχησή τους και τους εξασφάλισε ένα ευρύ κοινό σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτή.

Το 2009, το άλμπουμ Superfreak, που κυκλοφόρησε από την αμερικανική δισκογραφική Meteor City, και το πρωτοποριακό Dead Rock Commandos από τη Small Stone Records, έφεραν τη μπάντα στο διεθνές προσκήνιο, με εκρηκτικές εμφανίσεις σε φεστιβάλ και μια αδιάψευστη φήμη για τις συναρπαστικές ζωντανές εμφανίσεις τους.

Το 2016, το As Above, So Below αποτέλεσε άλλο ένα ορόσημο στην πορεία τους, ανεβάζοντας τη μπάντα σε νέα επίπεδα. Η επιτυχία του άλμπουμ συνοδεύτηκε από έναν καταιγισμό ζωντανών εμφανίσεων, καθώς και από ένα tribute album που δημοσιεύτηκε από το Metal Hammer Greece, στο οποίο καλλιτέχνες απέτισαν φόρο τιμής στους NIGHTSTALKER με διασκευές των πιο εμβληματικών κομματιών τους. Το 2019, η μπάντα υπέγραψε με την καταξιωμένη δισκογραφική Heavy Psych Sounds, κυκλοφορώντας το άλμπουμ Great Hallucinations, που έλαβε εξαιρετικές κριτικές.

Και τώρα, μετά από πέντε χρόνια, η μπάντα είναι έτοιμη να επιστρέψει με το πολυαναμενόμενο νέο στούντιο άλμπουμ της, "Return From The Point Of No Return", που θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 2025. Ένα τολμηρό νέο κεφάλαιο ξεκινά στη μακρόχρονη καριέρα τους. Τα καλύτερα έρχονται.

NIGHTSTALKER lineup

Argy Galiatsatos - Vocals

Tolis Motsios - Guitars

Andreas Lagios - Bass

Dinos Roulos - Drums



