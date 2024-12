Ο Leon of Athens επιστρέφει με το νέο του άλμπουμ Athens On Repeat

Kim Deal - Nobody Loves You More

Με το άλμπουμ Athens On Repeat o πάντα down-to-earth Leon Οf Athens επιβεβαιώνει ότι είναι ένας διεθνής Έλληνας pop star με διαρκή παρουσία στο εξωτερικό, συνεργασίες με μεγάλα ονόματα δημιουργών της παγκόσμιας σκηνής, δεκάδες εμφανίσεις σε φεστιβάλ σε Ευρώπη και Αμερική και πολλές επιτυχίες στις spotify playlists εκτός Ελλάδας.

Το Athens On Repeat, αποτελεί μια συλλογή nu-pop αγγλόφωνων τραγουδιών από τον Leon Of Athens, σε συνεργασία με μια διεθνή ομάδα δημιουργών, που ξεκίνησε με τo single 17, συνεχίστηκε με επιτυχίες, όπως το Starlight και Keep Me Coming Back και ολοκληρώνεται τώρα με την κυκλοφορία δύο ολοκαίνουργιων τραγουδιών, του Nothing Like You και φυσικά του Somewhere To Go.

Το single Somewhere To Go, με το οποίο παρουσιάζεται το άλμπουμ, είναι ένα τραγούδι ύμνος στην αγάπη, την απόδραση και την ελευθερία και ολοκληρώνει με τον πιο αισιόδοξο τρόπο το άλμπουμ Athens On Repeat. Γράφτηκε με αφορμή ένα καλοκαίρι σε μια εντελώς άδεια και μοναχική Αθήνα, και αναφέρεται στο ταξίδι και το καταφύγιο που προσφέρει μόνο ο έρωτας όταν η καθημερινότητα βαραίνει τους ώμους μας. Μάλιστα, ο στίχος "feels like Athens on repeat" αυτού του τραγουδιού είναι που έδωσε και τον τίτλο σε ολόκληρο το άλμπουμ.

Το single Somewhere To Go, καθώς και όλα τα τραγούδια του άλμπουμ Athens On Repeat του Leon Of Athens, κυκλοφορούν από τη Cobalt Music.

Written by Leon of Athens, David Sneddon, Katerine Duska, Tobie Tripp

Produced by Tobie Tripp



