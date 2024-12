POPn’TONIC: Pop απελευθέρωση τώρα! Ποιος είπε ότι μια μπάντα πρέπει να έχει συνέχεια την ίδια σύνθεση;

Με τα νέα τους κομμάτια "One" feat. Ian Stratis και "Message In a Bottle" (ναι, το γνωστό) feat. Eva Nomikou στα ακουστικά μας, σήμανε συναγερμός "new band alert!" και αναζητήσαμε να μάθουμε περισσότερα για το πρωτότυπο αυτό νέο εγχώριο σχήμα.