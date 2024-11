IAM NOTHE - Syd Session: Live At Barrett

Autow Nite Superstore – Running Towards The End of the Light

Ο Iam Nothe παρουσίασε ένα μικρό set τραγουδιών τον περασμένο Ιούνιο στην αυλή του Barrett, με αφορμή τα 8 χρόνια λειτουργίας του δισκάδικου Syd Records που βρίσκεται ακριβώς δίπλα.

Έτσι, ο Σπυρέας Σιντ (φωνή και κρουστά) μαζί με τους Blvck Disco και Σωτήρη Παπαϊωάννου στις ηλεκτρικές κιθάρες παρουσίασαν τραγούδια από το ντεμπούτο άλμπουμ του "The Grand Design" που κυκλοφόρησε το 2022, αλλά και την παλιότερη δισκογραφία του Σπυρέα (από Cyanna και Cyanna Mercury) καθώς και κάποια blues classics.

Η ζωντανή ηχογράφηση τριών από εκείνα τα τραγούδια αποτελούν το "Syd Session: Live At Barrett" σαν αναμνηστικό εκείνης της βραδιάς, ενώ τα δυο από αυτά είναι διαθέσιμα και σε βίντεο.

Δείτε το video:

Ακούστε τα κομμάτια:

Spotify | Bandcamp | iTunes | Deezer

Credits:

audio recording and video by Manos Georgakopoulos

mixed by Spyreas Sid

mastered by Panos Tsekouras, Top Floor Studio, ATH

artwork by Blvck Disco

Iam Nothe trio:

Spyreas Sid: vocals, percussion

Blvck Disco: electric guitar

Sotiris Papaioannou: eletric guitar

Captured live, June 2, 2024 at Barrett, Athens.