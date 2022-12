Αυτό το Σάββατοκύριακο η εκπομπή “ Urban sounds” με τον Μιχάλη Καμάκα συμπληρώνει ένα χρόνο στον αέρα του Kosmos και το γιορτάζει πολλαπλώς: Το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου προσφέρει ένα άκρως χριστουγεννιάτικο δώρο στους ακροατές: Δύο αντίτυπα του εξαιρετικού graphic novel για τη ζωή του David Bowie που μόλις κυκλοφόρησε! Και την Κυριακή, σε μία best of εκπομπή, παρέα με την δημοσιογράφο και παραγωγό του Kosmos, Μαρία Μαρκουλή, παρουσιάζουν και σχολιάζουν τα άλμπουμ του 2022 που ξεχώρισαν.

Το graphic novel “Bowie: Αστρόσκονη, ακτινοπίστολα και ονειροπόληση στην εποχή του φεγγαριού” εξιστορεί την άνοδο της καριέρας του David Bowie από την αφάνεια στη φήμη, καθώς και την άνοδο και πτώση του Ziggy Stardust, του ιστορικού alter ego του. Ο Ziggy συνοδεύει τον Bowie στη μετ’εμποδίων πορεία του προς την κορυφή, αλλά όταν οι Spiders from Mars, το συγκρότημά του, διαλυθούν και ο Bowie εγκαταλείψει το Λονδίνο πρέπει να αφήσει πίσω του την περσόνα του Ziggy και να ξεκουραστεί για τα καλά. Αυτή η εικονογραφημένη βιογραφία αφηγείται την ιστορία ενός από τους πιο διάσημους και αγαπημένους μουσικούς όπως ποτέ δεν έχει ξαναγίνει, με graphic αφηγήσεις του μπεστ-σέλερ καλλιτέχνη των New York Times Mike Allred και του συγγραφέα Steve Horton. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις “Οξύ” σε συνεργασία με το Avopolis.gr.

Το μενού της Κυριακής 18 Δεκεμβρίου αναμένεται πλούσιο και πολυποίκιλο. Άλμπουμ από τον χώρο της hip-hop, της jazz, της soul, της pop αλλά και της indie rock. Ντεμπούτα άλμπουμ καλλιτεχνών αλλά και άλμπουμ από βετεράνους του χώρου. Και, το κυριότερο, άλμπουμ που αγαπήθηκαν από τους ακροατές του Kosmos!

«Urban Sounds», με τον Μιχάλη Καμάκα, Σάββατο 17 & Κυριακή 18 Δεκεμβρίου στις 12.00

