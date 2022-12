Από το νεοσύστατο label Cat in The Room, το οποίο δημιουργήθηκε από την Goodheart Productions

Το νεοσύστατο label Cat in The Room, το οποίο δημιουργήθηκε από την Goodheart Productions, επανακυκλοφορεί για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 50 χρόνια το θρυλικό έργο Smog του Κυριάκου Σφέτσα, ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες σύγχρονους συνθέτες. Παράλληλα, σε συνεργασία με τον συνθέτη και την The Hubsters, όπου έχει αναλάβει την ψηφιακή διανομή, παρουσιάζει για πρώτη φορά το μεγαλύτερο μέρος της δισκογραφίας του σε ψηφιακή μορφή.

Το Smog είναι ένα έργο ηλεκτροακουστικής μουσικής αποτελούμενο από πέντε μέρη ίσης διάρκειας (18 λεπτών) με το καθένα να απαρτίζεται από ποικίλες μεταβλητές ακολουθίες. Δημιουργήθηκε από τον συνθέτη Κυριάκο Σφέτσα ως μουσική για το ομώνυμο μπαλέτο, έπειτα από ανάθεση του χορογράφου Michel Caserta. Η πρεμιέρα του πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 1974 από το Ensemble chorégraphique de Vitry στο Théâtre Jean-Vilar του Vitry sur-Seine (Παρίσι). Ως μουσικό έργο απέκτησε με τα χρόνια διαστάσεις μύθου στην ηλεκτροακουστική-avant garde σκηνή τόσο για τον πλούτο και την αξία του ως σύνθεση όσο και για την ευφυή χρήση από τον συνθέτη των διαθέσιμων εκείνη την εποχή μέσων για την παραγωγή ηλεκτρικών ήχων και τον συνδυασμό τους με τους φυσικούς ήχους αλλά και για την τετρακαναλική ηχογράφηση και ζωντανή εκτέλεση.

Για την έκδοση έγινε νέο master ήχου και artwork σε συνεργασία με τον συνθέτη, του οποίου σημείωμα υπογράφει την συγκεκριμένη κυκλοφορία.

To Smog κυκλοφορεί σε έκδοση διπλού βινυλίου 180gr. με διανομή από την Coma Records ενώ είναι διαθέσιμο και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

ΒΙΝΥΛΙΟ

https://www.comarecords.com/?product=kyriakos-sfetsas-smog-2lp

STREAM / BUY

https://orcd.co/smog

Το δισκογραφικό έργο του Κυριάκου Σφέτσα είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες σε διανομή της The Hubsters.

ΑΚΟΥΣΤΕ

https://linktr.ee/catintheroom

http://sfetsas.gr/ | Cat in The Room | The Hubsters | Goodheart Productions

SMOG

Ο τίτλος "Smog" προφανώς παραπέμπει στην περίφημη αιθαλομίχλη του Λονδίνου. Όμως ειδικότερα, σύμφωνα με τον χορογράφο Μισέλ Καζερτά, η ιδεολογική και αισθητική βάση του μπαλέτου Smog πρόκειται για «μια φευγαλέα και κατακερματισμένη θέαση πραγμάτων, γεγονότων και χαρακτήρων, σε χώρους φωτεινούς, έγχρωμους ή αδιαφανείς. Οράματα περικομμένα, ακρωτηριασμένα, που χάνονται και έρχονται ξανά στο προσκήνιο, σε μια συνεχή κίνηση μορφών, ρυθμών και χρωμάτων». Εάν το πρώτο μέρος αυτού του στοχασμού αναφέρεται πρωτίστως στο έργο του χορογράφου, το δεύτερο αφορά στο έργο του συνθέτη, ο οποίος μας καλεί «να φανταστούμε μια μουσική που παράγεται μέσα σε ένα χωροχρονικό πλαίσιο η δημιουργία του οποίου καθίσταται δυνατή χάρη στις πολλαπλές ταυτόχρονες λειτουργίες τριών τομέων: ψυχή-φαντασία, σωματικοί παλμοί και εικαστικά οράματα. Οι συνεχείς συγκρούσεις που εξελίσσονται μέσω αυτών των «πολλαπλών λειτουργιών», δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να ξεπηδήσει από μέσα τους η μουσική σαν μια πραγματική εικόνα της ζωής στη γη, σαν ένα συμβάν οριακής έκφρασης που αναδύεται σε μια δεδομένη στιγμή στον χρόνο και τον χώρο».

CAT IN THE ROOM

Τι ωθεί ένα νεοσύστατο eclectic label να ξεκινήσει την πορεία του με την έκδοση ενός δίσκου που πρωτοκυκλοφόρησε πριν σχεδόν 50 χρόνια; Η απάντηση είναι απλή και βρίσκεται στην ουσία του ίδιου του υλικού. Όπως όλα τα μεγάλα έργα, το smog, είναι διαχρονικό. Παραμένει επίκαιρο μουσικά, όντας ένα από τα πρώτα ολοκληρωμένα καθαρά αποστάγματα ηλεκτροακουστικής μουσικής, ένας εξέχον πρόγονος της σημερινής ψηφιακής εποχής. Επιπλέον, οι κοινωνικοπολιτικοί προβληματισμοί που έθιγε το σύνολο της δουλειάς του μπαλέτου, για το οποίο γράφτηκε αυτή η μουσική, είναι έντονα σύγχρονοι. Η ακραία περιβαλλοντική ρύπανση, ο ρατσισμός, η διάλυση του κοινωνικού ιστού, ο πόλεμος, όχι μόνο είναι εδώ αλλά απειλούν σε κρίσιμο βαθμό την ανθρώπινη ύπαρξη. Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι έχει αξία ένα τέτοιο έργο να υπάρξει ξανά σε φυσική μορφή, ως αξία αισθητική και ως υπενθύμιση.

Cat in the Room, Άνοιξη 2022