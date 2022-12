Το Μπάσσο Βεστιάριο είναι η πρώτη κυκλοφορία του Κωνσταντίνου Τασσόπουλου, ως Φίλος Φίλου. Ηχογραφήθηκε τη στοιχειωμένη άνοιξη του 2020, εν μέσω πανδημίας και παγκόσμιας τρικυμίας, σε ένα ταπεινό σπιτικό στούντιο του Βερολίνου.

Αν βέβαια σας λέγαμε ότι είχε ηχογραφηθεί στην Νέα Υόρκη στα μέσα της δεκαετίας του '80 δεν θα είχατε λόγο να μην μας πιστεύετε, αφου συνδυάζει electro wave/post punk με τον πρώιμο σκληρό ηλεκτρονικό χορευτικό ήχο και κάπου στο βάθος την Λένα Πλάτωνος να του κλείνει το μάτι.

Synths, drum machine, αρχειακά ηχητικά ευρήματα και φυσικά πολύ μπάσο συνθέτουν έναν δίσκο - ύμνο μεταξύ άλλων στην ελληνική γραμματική, άκου: Υπερσυντέλικος και Άλφα Στερητικό, τα σιρόπια και την άνοιξη.

Οι στίχοι, η μουσική, η μίξη και η παραγωγή ανήκουν στον Φίλο Φίλου, ενώ το master επιμελήθηκε ο Ekelon και το εξώφυλλο το Replica Studios.

Ο τίτλος του album είναι δανεισμένος από ένα στιχάκι της Κατερίνας Γώγου, συγκεκριμένα από το ποίημα της Η ζωή μας είναι σουγιάδες.

WHO IS WHO

Ο Κωνσταντίνος Τασσόπουλος ζει στο εξωτερικό από το 2001 και τα τελευταία χρόνια ζει, εργάζεται και δημιουργεί στην Καταλωνία. Την δεκαετία 2005-2015 ταξίδεψε τον κόσμο και έπαιξε σε μερικά από τα πιο διάσημα κλαμπ της υφηλίου (Fabric/London, Womb/Tokyo, Resolute/NY, Rex/Paris) ως Ekkohaus.

Έκτοτε κατέβασε λίγο τους τόνους, ηχογράφησε ως Data Morgana (Memoirs label, 2019) και έγραψε ελληνικό στίχο μέσω των Keller Crackers, ένα σχήμα που πειραματίστηκε με διάφορες φόρμες της ηλεκτρονικής μουσικής μέσα από μια σειρά εμφανίσεων και ηχογραφήσεων (Marmo Music/Kashual Plastik, 2016-2019).

Το Μπάσσο Βεστιάριο είναι διαθέσιμο για ακρόαση και online:

ΦΙΛΟΣ ΦΙΛΟΥ

