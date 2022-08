Έχουν περάσει δύο χρόνια από τη δολοφονία του George Floyd και τις τεράστιες σε όγκο διαδηλώσεις κατά της αστυνομικής βίας σε όλο τον κόσμο. Ήταν 25 Μαΐου του 2020, όταν ο - για τους φίλους και γνωστούς του- «Big» Floyd, άφηνε την τελευταία του πνοή με βασανιστικό τρόπο, ασφυκτιώντας για οχτώ λεπτά κάτω από το γόνατο του αστυνομικού Derek Chauvin. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε κατηγορηθεί ότι χρησιμοποίησε ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 20 δολαρίων στο κατάστημα Cup Foods. Το βίντεο που κατέγραψε τη δολοφονία του και μέσα σε λίγες ώρες κυκλοφόρησε παντού, ήταν ένα βίαιο σοκ για όλο τον πλανήτη και δεν έμεινε αναπάντητο. Οι κινητοποιήσεις κατά της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και αλλού υπήρξαν άμεσες. Το κίνημα Black Lives Matter με την εξεγερμένη παρουσία του, ξύπνησε μνήμες αντίστασης σε μία ρατσιστική Αμερική, που όπως έχει φανεί τα τελευταία χρόνια, μόνο παρελθόν δεν αποτελεί.

Το Eight Minutes (Mama) είναι ένα τραγούδι για τον George Floyd. Και είναι το αποτέλεσμα της σύμπραξης δύο δημιουργών, του Αλέξη Καλοφωλιά (Alex K) που το ερμήνευσε και έγραψε τη μουσική και του Βασίλη Μανέλα που έγραψε τους πρωτότυπους στίχους-κείμενο στα Ελληνικά, ενώ η Μαρία Μανωλέλη ανέλαβε την εύστοχη απόδοση στα αγγλικά. Ο Στέφανος Φλώτσιος (Screaming Fly, The Last Drive) έπαιξε ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα ενώ ο Κτίρια τη Νύχτα έπαιξε πλήκτρα, έστησε τους ρυθμούς και ανέλαβε τη μίξη και την παραγωγή του κομματιού.

Το τραγούδι είναι ο επίλογος της βραβευμένης ταινίας του δημιουργού ντοκιμαντέρ Θωμά Σίδερη, με τίτλο «Let me breathe». Η ταινία ξεκίνησε ως προσωπογραφία της αφροαμερικανίδας δημοσιογράφου Joyce Davis για το πώς η ίδια βίωσε τον ρατσισμό και τον κοινωνικό διαχωρισμό τις δεκαετίες του 1950 και του 1960 στον αμερικανικό νότο. Στη διάρκεια των γυρισμάτων, συνέβη η δολοφονία του G.Floyd για να μας θυμίσει ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει από τότε.

Το εικαστικό μέρος του βίντεο, εμπνευσμένο απ’ την ταινία και τους στίχους του τραγουδιού, αποτελεί ένα «σκιτσογράφημα» της εικονογράφου Γιώτας Ζουμπούλη.

Ο Αλέξης Καλοφωλιάς και ο Βασίλης Μανέλας αφιερώνουν το Eight Minutes (Mama) στην μνήμη των πρόσφατων θυμάτων της αστυνομικής βίας στην Ελλάδα, Βασίλειο Μάγγο και Νίκο Σαμπάνη, επιθυμώντας και οι ίδιοι να αφήσουν ένα λιθαράκι στη συλλογική μνήμη για όλους αυτούς που χάθηκαν άδικα.