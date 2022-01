Το Living With Animal Ghosts κυκλοφορεί σήμερα σε CD και ψηφιακή μορφή, με αφορμή την επέτειο δέκα χρόνων από το ξεκίνημα του συγκροτήματος

Με αφορμή την επέτειο των δέκα χρόνων από το ξεκίνημά τους οι Mechanimal παρουσιάζουν το Living With Animal Ghosts, ένα άλμπουμ με 17 κομμάτια από τη δισκογραφία τους σε remix από τους: Rodney Orpheus (των Cassandra Complex), Jared Kyle (των Dead Astronauts), Dans Mon Salon, Psychedelic Trips To Death, Lia Hide, Christoph Kardek, TheMute, Q-7 Three Times, Misfortunes, Ice_Eyes, Digital Alkemist, ΦΩΝΟΠΤΙΚΟΝ, Ilias Katelanos, Lego Boy, HADA, Meat Injection, Dipa Brothers.

«Σκεφτήκαμε πώς θα είχε πολύ ενδιαφέρον να ζητήσουμε από φίλους μας μουσικούς να επιλέξουν το αγαπημένο τους Mechanimal τραγούδι και να του αλλάξουν τα φώτα, όπως εκείνοι θα ήθελαν, σύμφωνα με το δικό τους ήχο. Κάπως έτσι δώσαμε στους φίλους μας την πρώτη ύλη και ο καθένας τους μας επέστρεψε ένα καινούργιο τραγούδι, για το έκτο άλμπουμ των Mechanimal. Για εμάς είναι τιμητικό και συγκινητικό οι μουσικοί να «μιλάνε» για την μουσική σου μέσω της μουσικής τους.

Το αποτέλεσμα μας ενθουσίασε και μάλιστα, κάποιες στιγμές σκεφτήκαμε πόσο τέλεια θα ήταν να παίζαμε live αυτόν το δίσκο μαζί τους. Το «Μηχανικό μας Τέρας» όταν ένιωσε κι άλλους τεχνίτες να του πειράζουν τα γρανάζια, δεν ενοχλήθηκε καθόλου, ούτε αγρίεψε. Αντιθέτως, όπως μας εκμυστηρεύτηκε, όταν άκουσε το τελικό αποτέλεσμα, πήρε δύναμη, και κουρδίστηκε για δέκα ακόμη χρόνια. Αφιερώνουμε, λοιπόν αυτόν τον δίσκο στους φίλους μας, που είναι οι φαν μας, που είναι τα είδωλά μας! Σας ευχαριστούμε!» MCHNML, MMXXII

Το “Living With Animal Ghosts” κυκλοφορεί σε CD και Digital album από την Inner Ear.

Φωτογραφία: Πάρις Ταβιτιάν

Ακούστε εδώ το Red Mirror (Rodney Orpheus Club Mix):