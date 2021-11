Το πρώτο full-length album του Petros Fuzzhead είναι γεγονός και κυκλοφορεί από τις 31 Οκτωβρίου. Aποτελούμενο από 11 κομμάτια, το The War Is Near είναι διαθέσιμο διαδικτυακά σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες streaming και θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένα αντίτυπα και σε φυσική μορφή (digipack cd) μέσα στον Δεκέμβρη.

Είχε προηγηθεί η κυκλοφορία 2 single & video μέσα από αυτό το album, με πρώτο το “Soviet?” (Ιούνιος 2020) και πιό πρόσφατα το “I Know Who You Are” (Μάϊος 2021).

Petros Fuzzhead - The War Is Near (Full Album)

Tracklist:

Bored

The Secret Of The Holy Bean

Lobotomy

Blind Them Please...

I Know Who You Are

Dreamer

The Blue Ocean

K6

Soviet?

The Truth Is That Sheep Adore The Wolf

And That’s How It Ends

Μουσική/Στίχοι/Ενορχήστρωση: Πέτρος Fuzzhead Βυζούκης

Παραγωγή/Ηχογράφηση/Engineering/Editing: Πάνος Παπακώστας (Noisyland Recordings) & Πέτρος Fuzzhead Βυζούκης

Μίξη/Mastering: Πάνος Παπακώστας

Petros Fuzzhead (fullband):

Πέτρος Fuzzhead Βυζούκης: Φωνές/ Κιθάρες/Μπάσο/Μελλόντικα/Noise/Shaker

Μαρία Χολέβα: Μπάσο

Ευθύμης Σφαιρόπουλος: Μπάσo

Νικόδημος Παπουτσής: Τύμπανα

Guests:

Νίκος Κυπριώτης: Τρομπέτα/Φλικόρνο στο “Bored”

Τίτη Βυζούκη: Αφήγηση στο “The Truth Is That Sheep Adore The Wolf”

Ανδρέας Βυζούκης: Ακουστική κιθάρα στο “The Truth Is That Sheep Adore The Wolf”

Κώστας Δημητρίου: Τύμπανα στο “K6”