Μετά την άρση των μέτρων, επιστρέφει και η Puzzlemusik με δύο νέες κυκλοφορίες

Επιστροφή και για το πολύ καλό ανεξάρτητο label του Χρήστου Αλεξόπουλου, με Σωτήρη Δεμπόνο και The Next Step Quartet

Η Puzzlemusik επαναδραστηριοποιείται μετά τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων και ετοιμάζει δύο άλμπουμ για κυκλοφορία (σε CD, LP και digital).

Σωτήρης Δεμπόνος - Άλυτη / Entwined (Original Soundtrack)

Η μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας "Άλυτη" του Μίνωα Νικολακάκη επρόκειτο να κυκλοφορήσει στις αίθουσες μέσα στην άνοιξη του 2020. Η προβολή της ταινίας φυσικά αναβλήθηκε εξαιτίας του lockdown.

Εντωμεταξύ κυκλοφορεί το soundtrack της ταινίας που έχει γράψει ο Σωτήρης Δεμπόνος.

Ιδιαίτερη ατμόσφαιρα με το μοναδικό ύφος του Σωτήρη Δεμπόνου. Μουσική, που όχι μόνο υποστηρίζει ιδανικά την ταινία, (όπως θα έχουμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε όταν κάποια στιγμή η ταινία βγει στις αίθουσες) αλλά στέκει και ως αυτόνομο έργο.

Το άλμπουμ κυκλοφορεί από την Puzzlemusik την Παρασκευή 22 Μαΐου σε cd & streaming/download. Αργότερα μέσα στην χρονιά θα κυκλοφορήσει και σε βινύλιο (περιορισμένη έκδοση 100 αντιτύπων).

Η ταινία είναι συμπαραγωγή του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, της ΕΡΤ και της COSMOTE TV. Η παγκόσμια πρεμιέρα της έγινε στο τμήμα Discovery του 44ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου του Τορόντο (TIFF) , ενώ συμμετείχε επίσης σε Διεθνή Φεστιβάλ στην Πολωνία, την Ινδία αλλά και στο 60ο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης στο οποίο τιμήθηκε με το βραβείο Best Location Award.

To κομμάτι "Απόπειρα Διαφυγής", ένα πρώτο δείγμα από το soundtrack της ταινίας "Άλυτη"



The Next Step Quartet - At the Zoo

Τρίτο άλμπουμ για τους Next Step, το At the Zoo περιλαμβάνει 6 νέες συνθέσεις των μελών του καταξιωμένου jazz σχήματος το οποίο αποτελείται από κορυφαίους μουσικούς της ελληνικής jazz (και όχι μόνο) σκηνής: Θοδωρής Κότσυφας (κιθάρα), Γιάννης Παπαδόπουλος (πιάνο), Ντίνος Μάνος (μπάσο) Βασίλης Ποδαράς - αλλιώς γνωστός και ως Billy Pod - (τύμπανα).

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε σε μια σειρά ζωντανών εμφανίσεων των Next Step - προγραμματισμένες ειδικά για την περίσταση αυτής της ηχογράφησης - στο The Zoo Jazz Club στο Χαλάνδρι. Ακολούθησε η διαδικασία της μίξης από τον Γιώργο Καριώτη στα Sierra studios.

Στο At the Zoo οι Next Step εξελίσσονται παρουσιάζοντας ένα δημιουργικά ανανεωμένο ήχο, ο οποίος προσθέτει καινούργια στοιχεία πάνω στην ήδη υπάρχουσα - γνωστή και αγαπημένη από κοινό και κριτική - ηχητική παλέτα του σχήματος.

Το άλμπουμ κυκλοφορεί από την Puzzlemusik την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε βινύλιο, CD &streaming/download.

Στο Bandcamp των Next Step λειτουργεί pre-order για όλα τα formats στα οποία θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ.

Το φθινόπωρο που μας πέρασε το "Two Steps" (το εναρκτήριο κομμάτι του άλμπουμ) είχε κυκλοφορήσει σε μορφή digital single.

Πριν την κυκλοφορία του "At the Zoo" δίνεται στη δημοσιότητα το "Slowness" ακόμη ένα κομμάτι από το άλμπουμ.

Σχετικά με το φυσικό format (cd, βινύλιο) των κυκλοφοριών αυτών:

Με βάση τις ως τώρα ανακοινώσεις τα δισκοπωλεία ανοίγουν στις 11 Μαΐου. Στην περίπτωση που τελικά δεν ανοίξουν ή ανοίξουν και κλείσουν ξανά, τόσο το soundtrack της ταινίας "Άλυτη" όσο και το "At the Zoo" των Next Step θα διατίθενται στη φυσική μορφή τους κατόπιν επικοινωνίας στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή επικοινωνίας στον λογαριασμό https://www.facebook.com/puzzlemusik.label.

Ειδικά το άλμπουμ των Next Step θα διατίθεται και απευθείας από το συγκρότημα μέσω του Bandcamp τους στο οποίο άλλωστε έχει ανοίξει και ήδη λειτουργεί pre-order.