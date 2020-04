Οι Sigmatropic επιστρέφουν... από τα σπίτια τους (βίντεο)

Οι Sigmatropic ήταν ένα από τα ελληνικά συγκροτήματα που έκαναν ιδιαίτερη αίσθηση στα τέλη των '90s και στις αρχές των '00s και που επίσης είχαν την αγάπη και την υποστήριξή μας εδώ στο Avopolis.

Κάθε κυκλοφορία τους, από το Random Walk του 1998, ήταν στις λίστες με τα καλύτερα της χρονιάς, με αποκορύφωμα την αγγλική έκδοση του «Δεκαέξη Χαϊκού και Άλλες Ιστορίες», που κυκλοφόρησε το 2003 ως Sixteen Haiku & Other Stories και ψηφίστηκε από τους συντάκτες του Avopolis.gr ως η καλύτερη εγχώρια κυκλοφορία του 2003, αφήνοντας πίσω σημαντικές κυκλοφορίες εκείνης της χρονιάς, από τον Φοίβο Δεληβοριά, τους Raining Pleasure, τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, τους Bosphorus & Mode Plagal, τους Κόρε.Ύδρο και το Transformations του Κωνσταντίνου Βήτα.

Και όχι τυχαία, μιας και το project αυτό αγκάλιασαν ονόματα όπως οι Cat Power, Mark Eitzel, Alejandro Escovedo, Edith Frost, Howe Gelb (Giant Sand), Alex Gordon (Lincoln), John Grant (The Czars), James William Hindle, Simon Joyner, Pinkie Maclure, Mark Mulcahy, Lee Ranaldo (Sonic Youth), Martine Roberts (Broken Dog), Laetitia Sadier (Stereolab), Jim Sclavunos (The Bad Seeds, The Vanity Set), Carla Torgerson (The Walkabouts), Robert Wyatt και Steve Wynn.

Ιθύνων νους τους είναι ο Άκης Μπογιατζής, που στα τέλη των '90s εγκατέλειψε την new wave-power punk περσόνα της δεκαετίας του ’80 (Cpt. Neφos, Libido Blume) και έστησε τη μουσική του μηχανή στο χώρο της electronica και φυσικά του indie rock.

Με μεγάλη μας χαρά, λοιπόν, τον βλέπουμε να δραστηριοποιείται τον τελευταίο καιρό online. Τελευταίο κομμάτι που ανέβασε είναι το αγαπημένο "Ordinary Life" των Sigmatropic, το οποίο ακούσαμε στο Random Walk.

"Δεν μας πτοεί ο κορωνοϊός! Ηχογραφήσαμε, ο καθένας το μουσικό του μέρος από το σπίτι του", είναι το μήνυμά του στους φίλους του στο Facebook, για το κομμάτι που μπορείτε να ακούσετε σε νέα έκδοση εδώ:

Ποιοι παίζουν:

Άκης Μπογιατζής: φωνή, ακουστική κιθάρα, μπάσο

Αντώνης Λιβιεράτος: ηλεκτρικό πιάνο

Φοίβος Ζήτης: ηλ. κιθάρα

Τάσος Κάτσαρης: τενόρο σαξόφωνο

Γιάννης Τρυφερούλης: τύμπανα