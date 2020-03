Τελικά επιβεβαιώθηκαν όσοι έκαναν λόγο για νέα, δραστική παρέμβαση της Πολιτείας στη μάχη ενάντια στην εξάπλωση του κορωνοϊού, καθώς τα αρχικά μέτρα για ακύρωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και κλείσιμο χώρων μαζικής συνάθροισης (σινεμά, θέατρα κτλ.) δεν επαρκούν.Με αρκετά ρεπορτάζ να κάνουν λόγο για γεμάτα καφέ ή εστιατόρια και τα επίσημα κρούσματα κορωνοϊού στην Ελλάδα να φτάνουν τα 190 (73 τα καινούρια), ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε -μετά από ομόφωνη εισήγηση των λοιμωξιολόγων που λειτουργούν ως σύμβουλοί του- το κλείσιμο των μπαρ, των καφετεριών, αλλά και των χώρων εστίασης, εξαιρουμένων των delivery και των take away.«Το κάνουμε για δύο λόγους», είπε ο κ. Κικίλιας, «πρώτον επειδή παρουσιάστηκαν νέα κρούσματα και δεύτερον επειδή τα μέτρα αυτοπεριορισμού δεν τηρούνται».Μένουν ανοιχτά τα φαρμακεία, τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα τροφίμων (λιανικό εμπόριο, αλλά και φούρνοι και ζαχαροπλαστεία, εφόσον δεν έχουν καρέκλες και τραπέζια, όπως τονίζει το ρεπορτάζ της Ναυτεμπορικής), ενώ, όπως είπαμε, η εστίαση θα δουλέψει αποκλειστικά με delivery και take away -έχει εκδοθεί και ειδικότερη, πιο αναλυτική οδηγία. Ανοιχτές δήλωσαν ότι θα παραμείνουν οι τράπεζες, αν και προτρέπουν τον κόσμο να περιορίσει όσο γίνεται τις φυσικές συναλλαγές.Το Avopolis θα παραμείνει ενεργό τις δύσκολες αυτές μέρες και ώρες που έρχονται, με ειδήσεις, κριτικές, νέα θέματα και στοχευμένες αναδημοσιεύσεις.