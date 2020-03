φωτογραφία: Γιώργος Γερανιός

Κατά κόσμον Έλενα Χαρμπίλα, η Kid Moxie έχει εκπέμψει εγχώριο «στίγμα» τόσο με την εμφάνισή της στην 1η ημέρα του Release Athens 2018 (δείτε τι έγραψε γι' αυτήν η Πέννυ Γέρου, πατώντας εδώ ), όσο και με τις συνεργασίες της με τους 2 By Bukowski.«Βάση» ωστόσο της Αθηναίας συνθέτριας και ηθοποιού παραμένει το Λος Άντζελες και δεν είναι έτσι τυχαίο ότι τη βρίσκουμε τώρα να επιστρέφει στο προσκήνιο με 2 διεθνείς διασκευές, σε πολύ γνωστά τραγούδια: μία στο "The Night" των Animals και μία στο θρυλικό 1980s hit των Alphaville "Big In Japan". Μπορείτε να τις ακούσετε διαδοχικά στους συνδέσμους παρακάτω.Στην ορίτζιναλ εκδοχή του, το "The Night" των Animals προέρχεται από το reunion του 1983 που έδωσε το άλμπουμ Arc. Για την Kid Moxie, είναι μια συνεργασία με τον Phil Diamond και παράλληλα η συμμετοχή της στο soundtrack της ταινίας του Γιώργου Γεωργόπουλου Δε Θέλω να Γίνω Δυσάρεστος, Αλλά Πρέπει να Μιλήσουμε για Κάτι Πολύ Σοβαρό (2019), το οποίο κυκλοφορεί από τη Lakeshore Records.Από το ίδιο soundtrack προέρχεται και η διασκευή στο "Big In Japan", η οποία διαθέτει μάλιστα και επίσημο βιντεοκλίπ, σκηνοθετημένο από τον Joe Rubinstein. Για τους Alphaville, το τραγούδι ήταν από το άλμπουμ του 1984 Forever Young και τους χάρισε ένα #8 στη Βρετανία, ένα #66 στις Η.Π.Α., το #13 της Γαλλίας και ένα εμφατικό νούμερο 1 στη (Δυτική, τότε) Γερμανία. Αλλά και ένα εμβληματικό κομμάτι για το ελληνικό ραδιόφωνο, όπως όλοι γνωρίζουμε, καθώς εξακολουθεί να παίζεται πολύ.