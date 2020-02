Πολύς κόσμος έχει απολαύσει και τραγουδήσει τη "Γυάλινη Χαρά" της Φωτεινής Βελεσιώτου, αλλά αρκετοί δεν έχουν παρατηρήσει ότι πρόκειται για κομμάτι του Ευγένιου Δερμιτάσογλου, το οποίο η δημοφιλής ερμηνεύτρια είπε μάλιστα σε δικό του δίσκο (Ράδιο Σκούρο Ανοιχτό, 2010).Ο Θεσσαλονικιός τραγουδοποιός που ξεπήδησε από το συγκρότημα Ρίσκο επιστρέφει τώρα συνεργαζόμενος με τους θρυλικούς συντοπίτες του Blues Wire, για ένα καινούριο τραγούδι με τίτλο "Ain’t Got Nothing To Lose": μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω, βλέποντας παράλληλα και το βιντεοκλίπ που γύρισε γι' αυτό ο Πέτρος Πέτρου.«Ήταν από γραφής του να το κάνω με τους Blues Wire», σχολιάζει ο Δερμιτάσογλου, ενώ μία ακόμα γνώριμη φιγούρα ποζάρει μαζί του στο σχετικό βιντεοκλίπ: ο Αργύρης Μπακιρτζής των Χειμερινών Κολυμβητών.Και η παρουσία του δεν είναι τυχαία, καθώς το "Ain’t Got Nothing To Lose" είναι το 1/2 του νέου single του Δερμιτάσογλου, το οποίο κυκλοφορεί ψηφιακά από την MLK. Το άλλο μισό, ένα τραγούδι με τίτλο "Κινητήρας", είναι σε συνεργασία με τον Μπακιρτζή και τους Stringless.