Δισκογραφικό ντεμπούτο για τους Henry, με μέλη από Planet Of Zeus, Cave Children και Semen Of The Sun

Συστήθηκαν μόλις το 2018, με έδρα την Αθήνα, πίσω τους όμως υπάρχουν κάμποσα χιλιόμετρα εμπειρίας σε πολύ πιο γνωστά σχήματα.Ο λόγος για τους Henry, οι οποίοι κάνουν τώρα το πρώτο τους δισκογραφικό βήμα με ένα ΕΡ που επίσης λέγεται Henry και αυτοτοποθετείται στον alternative rock ήχο: στον σύνδεσμο παρακάτω μπορείτε να πάρετε μια γεύση, ακούγοντας το "Confetti".Τους Henry αποτελούν ο Μάριος Σαργιάνος (φωνή, κιθάρα), γνωστός μας από τους Semen Of The Sun, ο Αλέκος Γεωργουλόπουλος στην κιθάρα, ο μπασίστας των Planet Of Zeus, Γιάννης Βράζος και ο Δημήτρης Στεργίου στα ντραμς, με θητεία στους Cave Children.Τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου, οι Henry θα εμφανιστούν live στο Six d.o.g.s., ανοίγοντας τη συναυλία των Bombing The Avenue.