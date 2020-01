Στην κορυφή των εγχώριων πωλήσεων το νέο άλμπουμ του Nick Cave με τους Bad Seeds

φωτογραφία: Emma Swann

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας κοινοποιήθηκαν από τον Μουσικό ΙΑΝΟ, από τις πωλήσεις σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη, το Ghosteen, ο νέος δηλαδή δίσκος του Nick Cave με τους Bad Seeds (δείτε την κριτική μας εδώ), βρίσκεται στην κορυφή των εγχώριων πωλήσεων.Αυτοί είναι οι 10 πρόσφατοι -εγχώριοι και διεθνείς- δίσκοι τους οποίους αγόρασε περισσότερο ο κόσμος, για την εβδομάδα από τις 2 ως τις 8 Δεκεμβρίου:1. NICK CAVE & THE BAD SEEDS: Ghosteen [Bad Seed Ltd/Rockarolla]2. ΕΥΑΝΘΙΑ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ & ΕΛΕΝΗ ΖΙΩΓΑ: Τι Λέει Η Αλεπού [Cantini]3. PEARL JAM: MTV Unplugged [Sony]4. ΣΠΥΡΟΣ ΚΛΕΙΣΣΑΣ, ΜΗΝΑΣ ΜΠΟΓΡΗΣ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΡΟΥΖΟΣ: Παράθυρο Με Θέα [Μετρονόμος]5. ΦΩΤΗΣ ΣΙΩΤΑΣ & ΘΟΔΩΡΗΣ ΓΚΟΝΗΣ: Τα Δεύτερα [Ogdoo]6. ΝΟΤΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ: Άγρυπνο Φεγγάρι [Ianos]7. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΡΑΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εξακρίβωση [Ogdoo]8. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ: Τα Μεγάλα Ταξίδια [Panik]9. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ & ΠΕΤΡΟΛΟΥΚΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ: The Soul Of Epirus [Artway-Τεχνότροπον]10. ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ & ΝΙΚΟΣ ΒΕΛΙΩΤΗΣ: Λύκοι Στη Χώρα Των Θαυμάτων [All Together Now & Ogdoo Music Group]