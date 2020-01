Νέο βιντεοκλίπ από τους Marva Von Theo, λίγο πριν ανοίξουν την αθηναϊκή συναυλία των Hooverphonic

φωτογραφία: Περικλής Λιακάκης

Μπάντα που συστήθηκε μέσα στην τρέχουσα δεκαετία (2016) ως σύμπραξη της Μάρβας Βούλγαρη και του Τεό Φοινίδη, οι Marva Von Theo παρουσίασαν το ντεμπούτο τους Dream Within A Dream το 2018 -πατώντας μάλιστα εδώ , μπορείτε να βρείτε και μια συνέντευξη που είχαν κάνει τότε με την Πέννυ Γέρου, για τις σελίδες μας.Τώρα, επιστρέφουν με ένα ολοκαίνουριο τραγούδι ονόματι "Embrace This Madness": μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω, βλέποντας παράλληλα και το επίσημο βιντεοκλίπ που σκηνοθέτησε γι' αυτό ο Γιάννης Καράμπελας.Το "Embrace This Madness" είναι σε μουσική και στίχους της Βούλγαρη, με τον Φοινίδη να υπογράφει την παραγωγή. Αποτελεί πρόλογο ενός δεύτερου άλμπουμ ονόματι Afterglow, για το οποίο μαθαίνουμε ότι θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2020.Στο μεταξύ, σε λίγες μέρες οι Marva Von Theo θα ανοίξουν την αθηναϊκή συναυλία των Hooverphonic. Το αγαπητό στην Ελλάδα βέλγικο γκρουπ επιστρέφει γρήγορα στη χώρα μας -τους είδαμε και το καλοκαίρι, στην 7η μέρα του Release Athens Festival 2019, στην οποία πρωταγωνίστησε ο Hozier. Θα παίξουν μάλιστα τόσο στην Αθήνα (Σάββατο 14 Δεκεμβρίου, Fuzz), όσο και στη Θεσσαλονίκη (Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου, Fix Factory of Sound, με support τους Ta Toy Boy). Μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια online εδώ και εδώ.Πληροφορίες και αγορά στα: www.fuzzclub.gr και www.fixfactoryofsound.gr