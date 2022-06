Ένα από τα πιο ιστορικά και διαχρονικά συγκροτήματα της εγχώριας σκηνής, οι PANX ROMANA, «σημαίνουν συναγερμό» και μας προσκαλούν σε ένα οδοιπορικό 40 ετών με μουσικές ιστορίες ελευθερίας από την Διατάραξη Κοινής Ησυχίας μέχρι σήμερα! Θα μοιραστούν την σκηνή με αδέλφια τους μουσικούς, ροκάδες και hip-hop, σε μια μεγάλη γιορτή / ηχοθέαμα για ανήσυχα παιδιά!

Σε μια εποχή που καταρρέει, οι Panx Romana με τις καταιγιστικές μουσικές, τους αιχμηρούς και ουσιαστικούς στίχους και τη στάση τους, ενώνουν ολόκληρες γενιές μέσα από τραγούδια για ισότητα, ελευθερία, ανθρωπιά. «Ιδέες και έννοιες που βάλλονται από τις σύγχρονες μορφές εξουσίας, αλλά υποστηρίζονται με πάθος από μια μπάντα που η εποχή μας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ».

Όλο το έργο των Panx Romana έγκειται στην αφύπνιση που επιτελείται με τον λόγο τους, από εκείνους που αρνούνται να μεγαλώσουν, εκείνους που πορεύονται με άξονα την -άνευ συνόρων, χρωμάτων ή φυλών- ανθρωπιά, εκείνους των οποίων «αρχές είναι ο νόμος του ελεύθερου λαού που είναι γραμμένες σε καρδιές με μελάνι ουρανού», που λένε «Εγώ είμαι ο κανείς που δεν κάνει κάτι, μα εγώ θα γίνω ο Κανείς που θα κάνει κάτι».

‘»H μουσική και η αγάπη είναι διαβατήριο και φτάνει στις ψυχές, και αν καταφέρεις και κάνεις ρεφρέν μια υγιή σκέψη μπορεί να λειτουργήσει θετικά σε πολλούς. Και έτσι μπορεί κάποια στιγμή να σε σταματήσει κάποιος στον δρόμο, να είναι πάνω στη μηχανή, και να σου πει “σε ευχαριστώ για τον τρόπο που με μεγάλωσες αδελφέ”. Και εσύ να μην ξέρεις ούτε το όνομά του. Αυτές είναι οι “Rock ‘n’ Roll βοήθειες”, εκεί είναι όλη η προσπάθεια και όλη η ιστορία των Panx Romana τελικά’».

FRANK PANX

PANX ROMANA

''40 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΦΩΤΙΑΣ''!

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Special Guests: ΚΟΙΝΟΙ ΘΝΗΤΟΙ + COYOTE’S ARROW

& τα αδέλφια

AΛΕΞΗΣ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ / ΒΕΒΗΛΟΣ / BABIS (PLANET OF ZEUS) / NOVEL 729 / SΤΑVROS EX (DEUS EX MACHINA) / XPLICIT (ΣΤΙΧΟΙΜΑ) κ.α

Doors open 19:30 – Starts: 20:45

Early Bird: 10€ *(Sold out)

Υπόλοιπη προπώληση & ταμείο: 12€

Εισιτήρια προπωλούνται

- https://www.viva.gr/tickets/music/panx-romana-and-friends/

- Viva Spot Τεχνόπολη

- Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης

- Και σε όλα τα φυσικά σημεία της Viva